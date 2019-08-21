Военачальники России и США обсудили вопросы двусторонних отношений

Первый замминистра обороны России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, обсудив отношения стран в военной сфере. «Военачальники обсудили ряд актуальных вопросов российско-американских отношений в военной области»,— сообщает Минобороны РФ.

Господа Герасимов и Данфорд проводили телефонные переговоры в марте 2018 года. Тогда в ходе беседы они обсудили вопросы противоракетной обороны, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также ситуацию в Сирии.

В воскресенье, 25 августа, Пентагон успешно испытал ракету Tomahawk, поразив цель на расстоянии 500 км. Президент России Владимир Путин, выступая в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Сауле Ниинистё, высказал мнение, что США вышли из ДРСМД, чтобы испытать новую ракету. Москва пообещала принять ответные меры и обвинила Вашингтон в обострении ситуации в сфере безопасности.

О первом американском испытании запрещенной ранее ракеты читайте в материале “Ъ” «Tomahawk вернулся бумерангом».