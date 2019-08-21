Путин обвинил США в подрыве ДРСМД ради испытания ракеты

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы испытать новую ракету. Он также выразил разочарование в связи с действиями Вашингтона, отметив, что испытания «обостряют ситуацию вообще в сфере безопасности и в Европе в частности».

«Слишком быстро американцы испытали эту ракету после объявления о выходе из договора»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Сауле Ниинистё. Господин Путин полагает, что США начали работать над ракетой «задолго до того, как (был начат.— “Ъ”) поиск поводов для выхода из договора».

Президент добавил, что Россия будет предпринимать ответные шаги и в дальнейшем будет работать над созданием ракет средней и меньшей дальности. При этом в тех регионах, где не будут установлены соответствующие вооружения США, российские ракеты не появятся.

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ДРСМД, заключенный между двумя странами и действовавший в течение более 30 лет, истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. В воскресенье, 25 августа, Пентагон успешно испытал ракету Tomahawk, поразив цель на расстоянии 500 км.

О первом американском испытании запрещенной ранее ракеты читайте в материале “Ъ” «Tomahawk вернулся бумерангом».