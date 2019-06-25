Криптовалюту Facebook проверят регуляторы США и Великобритании

Планы Facebook по выпуску собственной криптовалюты Libra столкнулись с возможными проблемами со стороны регуляторов по обе стороны океана. На 16–17 июля в США назначены два слушания — в комитете по банковскому рынку Сената и комитете по рынку финансовых услуг Палаты представителей соответственно. В ходе слушаний законодатели хотят разобраться, какие последствия для американского финансового рынка может принести криптовалюта от такой крупной корпорации, как Facebook. Сегодня появились сообщения, что член Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс призывает своих коллег заставить Facebook приостановить работу над проектом Libra, пока американские власти не изучат его возможные последствия для рынка.

Кроме того, по данным FT, британское управление по надзору за финансовым рынком заявило, что нельзя разрешать Facebook запускать собственную криптовалюту, пока регуляторы не проведут полный анализ этого финансового продукта. Кроме того, глава Совета по финансовой стабильности при «большой двадцатке» Рэндал Кварлс заявил: «Хотя криптовалютные активы в настоящее время не представляют большого риска для глобальной финансовой стабильности, мы можем стать свидетелями появления “белых пятен” при отсутствии необходимого контроля регуляторов за криптоактивами… Более широкий спектр криптоактивов, применяемых для розничных платежей, требует пристального изучения властями, которые должны обеспечить этим активам высокие стандарты регулирования».

Евгений Хвостик