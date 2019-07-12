Дональд Трамп недоволен криптовалютами и Facebook

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter резко раскритиковал криптовалюты, особенно Libra, запуск которой планирует Facebook. «Я не поклонник биткойна и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья стоимость очень изменчива и основана на воздухе,— написал господин Трамп.— Точно так же у виртуальной валюты Facebook Libra не будет репутации или надежности».

Он также заявил, что, если компании вроде Facebook хотят «стать банками», они должны получить банковскую лицензию и руководствоваться регуляторными правилами для банков. Господин Трамп добавил, что в США действует только одна настоящая валюта, которая сейчас сильнее, чем когда-либо, она доминирует во всем мире, и так будет всегда — это американский доллар.

Собственную криптовалюту Libra Facebook официально анонсировала в июне, соцсеть собирается запустить ее в 2020 году. Вскоре после этого Libra столкнулась с проблемами: возможное влияние на рынок криптовалюты от такой крупной компании, как Facebook, решили проверить одновременно комитет по банковскому рынку Сената США, комитет по рынку финансовых услуг Палаты представителей США и британское Управление по надзору за финансовым рынком.

Несколько дней назад глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о «серьезных опасениях» в отношении Libra — по его мнению, этот проект «не может двигаться дальше», пока не будут рассмотрены эти опасения. Речь идет о требованиях к конфиденциальности Libra, ее финансовой стабильности, защите потребителей, а также о проверке возможности отмывания денег с ее помощью. Ожидается, что в ближайшее время против криптовалюты Facebook выступят также власти Франции.

Яна Рождественская