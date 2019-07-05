Трех полковников ФСБ объединило одно уголовное дело

Как стало известно, начальник 2-го («банковского») отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковник Кирилл Черкалин стал обвиняемым по делу о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший замначальника управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов и его подчиненный Андрей Васильев. По версии следствия, они захватили у бизнесмена долю в его фирме почти на полмиллиарда рублей. Ранее господину Черкалину инкриминировалась взятка в размере $850 тыс. Оба дела уже объединены в центральном аппарате СКР, сотрудники которого будут вести дальнейшее расследование.

Об изменениях в расследовании нашумевших уголовных дел в отношении чекистов и их сообщников стало известно в четверг в Московском окружном военном суде (МОВС), где рассматривалась жалоба адвоката Владимира Михайлова, представляющего интересы полковника Кирилла Черкалина, на продление срока ареста чекиста до 24 августа этого года. Назначенное на десять часов утра судебное заседание чуть не было сорвано из-за того, что в единственном помещении Лефортовского следственного изолятора, предназначенном для видеотрансляций, сначала на несколько часов пропала связь, а затем еще час с лишним его в порядке установленной на этот день очереди занимал фигурант другого дела.

Когда заседание по жалобе защиты господина Черкалина все же началось, защита не стала, как делала это прежде, ходатайствовать о рассмотрении вопроса о продлении срока содержания фигуранта под стражей в закрытом от прессы режиме, однако адвокат Михайлов настоял на том, чтобы аудио- и видеозаписи на заседании не велись. В этом вопросе МОВС (а жалобу рассматривали трое судей) пошел господину Михайлову навстречу.

Когда вопрос об обжаловании начали рассматривать по существу, адвокат заявил, что постановление 235-го гарнизонного военного суда, продлившего полковнику ФСБ меру пресечения в виде содержания под стражей, не было законным и обоснованным. По словам защитника, «содержание Черкалина под стражей — излишне суровая мера пресечения». «Прошу перевести его под домашний арест»,— попросил господин Михайлов.

Сам Кирилл Черкалин был немногословен и также попросил суд перевести его под домашний арест. Присутствовавшая в зале суда сестра господина Черкалина лишь кивала в знак согласия с братом.

В свою очередь, представитель прокуратуры и следователь выступили против. По словам сотрудницы СКР, только содержание Черкалина под стражей в данном случае может быть единственно обоснованной мерой пресечения, которая позволит успешно завершить сбор доказательств. При этом следователь из Ульяновска, включенная в следственную бригаду СКР, которая ведет дело чекиста, видимо, в качестве дополнительного аргумента сообщила суду, что «26 июня Черкалину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)». Она добавила, что ранее возбужденное дело в отношении полковника о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) передано из Главного военного следственного управления СКР, где его вел полковник юстиции Юрий Самсонов, в центральный аппарат ведомства. Здесь дело о мошенничестве, фигурантами которого являются бывшие сотрудники ФСБ полковники Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, и дело о взятке были объединены в одно производство, теперь им занимается Альберт Овчинников из Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Выслушав обе стороны, председательствующий судья Сергей Бровко оставил решение 235-го гарнизонного военного суда без изменения. Следует отметить, что ранее Басманный райсуд Москвы продлил Дмитрию Фролову и Андрею Васильеву срок ареста до 25 сентября.

Напомним, что полковник Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля этого года. Ему инкриминировали получение в 2013–2015 годах $850 тыс. от некоего господина Назарова (сведения о нем держатся в тайне) за общее покровительство. Что касается эпизода с мошенничеством, то оно, по версии следствия, заключается в том, что господин Черкалин вместе со своими бывшими подчиненными Фроловым и Васильевым забрали у предпринимателя Сергея Гляделкина долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн руб. За это они пообещали не привлекать бизнесмена к уголовной ответственности якобы за допущенное им нарушение, что могло бы привести к краху его инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы. В розыске по этому делу по-прежнему находятся топ-менеджеры «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, которые могли быть причастны к этой афере. Обыски у обвиняемых Черкалина, Фролова и Васильева, напомним, оказались сенсационными: денег и ценностей у трех полковников было изъято на 12 млрд руб.

Как пояснили “Ъ” в СКР, несмотря на то что центральный аппарат ведомства объединил два дела в одно и будет самостоятельно его расследовать, рассматривать его в соответствии с УПК все равно будет военный суд.

Юрий Сенаторов