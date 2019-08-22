Геологические миллиарды потребовали обоснования

Правительство обсудит идею «Росгеологии» об увеличении бюджетного финансирования геологических работ в Арктике, которые выполняет сам холдинг. Как стало известно “Ъ”, Минприроды и «Росгеологии» поручено до 31 августа экономически обосновать эту инициативу. Вопрос о недостаточном финансировании работ был поднят вице-премьером Юрием Трутневым в конце июля. Холдинг предлагает выделить на изучение Арктики около 300 млрд руб. до 2045 года.

Госкомиссия по Арктике поручила рассмотреть предложения «Росгеологии» об ускорении геологического изучения арктической зоны. Теперь «Росгеология» и Минприроды до 31 августа должны представить в правительство экономическое обоснование увеличения финансирования геологоразведочных работ (ГРР) в Арктике, следует из протокола госкомиссии по развитию Арктики (копия есть у “Ъ”).

Для подготовки предложений по ускорению геологического изучения будет создана рабочая группа, куда войдут представители Минприроды, Минвостокразвития и «Росгеологии», сказано в протоколе. О том, что «Росгеология» предлагает создать госпрограмму по геологическому изучению Арктики и «возрождению Севморпути» с объемом финансирования в 2020–2024 годах почти 90 млрд руб. и еще около 200 млрд руб. до 2045 года, “Ъ” сообщал 29 июля, предложено использовать средства ФНБ и бюджета.

В «Росгеологии» отказались от комментариев. В Минфине, Минприроды, аппарате вице-премьера Алексея Гордеева (курирует недропользование) не ответили на запрос “Ъ”. Но, по словам двух источников “Ъ”, обоснование еще не подготовлено к отправке в правительство.

Поводом для обсуждения арктической программы стало жесткое выступление курирующего Арктику вице-премьера Юрия Трутнева (связаться с его представителем не удалось) на госкомиссии 25 июля. Тогда он отметил «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений. «Денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, месторождения не осваиваются»,— отмечал он. В протоколе также отмечена «недостаточная проработка» вопроса развития ресурсного потенциала.

«Росгеология» уже неоднократно просила увеличить свое финансирование при прошлом руководстве, но безуспешно. Так, госкомпания предлагала выделить ей 15 млрд руб. на строительство двух сейсморазведочных судов, на такую же сумму холдинг просил увеличить бюджетное финансирование программы по воспроизводству минерально-сырьевой базы.

Идея об увеличении финансирования ГРР в Арктике принадлежит уже нынешнему главе «Росгеологии» Сергею Горькову. В презентации к госкомиссии господин Горьков отмечал, что действующая госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения Севморпути и ускорения социально-экономического развития Арктики». Источник “Ъ”, близкий к одной из компаний, считает, что идею надо обсуждать с недропользователями и с правительством, особенно востребованность того или иного вида полезных ископаемых.

С точки зрения нефти и газа парадигма мирового спроса в долгосрочном периоде, конечно, изменится, учитывая движение энергетики в сторону возобновляемых ресурсов, отмечает Ангелина Глазова из «Атона», однако именно поэтому имеет смысл инвестировать в развитие Арктики сейчас: для разработки новых месторождений потребуется время. При этом вопрос разработки ресурсного потенциала Арктики очень важен, полагает эксперт, это не только должно поспособствовать загрузке Севморпути, но и поможет реализовать потенциал как в части углеводородов, так и, например, редкоземельных руд.

Дмитрий Козлов