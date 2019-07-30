Платное телевидение не показало роста

Российский рынок платного ТВ продолжает стагнировать — во втором квартале прирост новых абонентов оказался рекордно низким с 2010 года и составил около 80 тыс., следует из отчета TelecomDaily. На интерес зрителей к этой услуге мог повлиять массовый переход на бесплатное цифровое вещание по всей стране. Операторы надеются, что абоненты оценят разницу между пакетами бесплатного и платного ТВ и спрос возобновится.

Российский рынок платного ТВ во втором квартале 2019 года показал рекордно низкий прирост с 2010 года — менее 0,2%, или 80 тыс. домохозяйств, следует из отчета TelecomDaily, с которым ознакомился “Ъ”. Общее количество абонентов на конец второго полугодия достигло 43,6 млн домохозяйств. Проникновение платного ТВ сохранилось на уровне чуть выше 78% населения, а средний чек на абонента (ARPU) составил 180 руб. в месяц без НДС, сократившись на 9 руб. к предыдущему кварталу.

Прирост в абонентской базе продемонстрировали только спутниковый оператор «Триколор», подключивший 4 тыс. новых абонентов (вся база — 12,23 млн), и МТС, увеличившая базу на 66 тыс. пользователей (до 3,7 млн). «Ростелеком» впервые закончил квартал с неизменным показателем абонентской базы (10,28 млн), такая же ситуация у «ЭР-Телекома» (3,74 млн), «Орион» (3,09 млн) продолжил показывать незначительный отток. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, показатели свидетельствуют о насыщении рынка. «Операторы могут стараться расти за счет дополнительных услуг и повышения лояльности абонентов»,— констатирует он.

Итоги второго квартала демонстрируют ожидаемую промежуточную реакцию рынка на госпрограмму цифровизации телевидения, считает гендиректор ГК «Орион» Кирилл Махновский. Масштабная рекламная кампания бесплатной эфирной «цифры» способствовала переходу части абонентов от операторов платного телевидения к Российской телевизионной и радиовещательной сети, полагает он. По его словам, похожая картина наблюдалась в период введения обязательной трансляции двух бесплатных мультиплексов. Первый мультиплекс из десяти обязательных к распространению каналов был закреплен указом президента РФ в июне 2009 года, еще десять каналов получили такой статус в июле 2015-го. «Практика показала, что абоненты в большинстве случаев не понимали разницы между пакетами операторов платного ТВ и эфирной цифрой, но, как правило, через некоторое время большая часть возвращалась обратно. Предполагаю, что ситуация повторится»,— отмечает господин Махновский.

На второй квартал пришлась основная волна перехода с аналогового на цифровое вещание, шла массированная рекламная кампания, и ожидания телезрителей, связанные с этим процессом в условиях снижения реального роста доходов, повлияли на ситуацию на и без того насыщенном рынке, согласны в МТС.

Результаты квартала соответствуют рыночным тенденциям, считают в «Ростелекоме». «Продолжается рост абонентской базы в сегменте IPTV за счет усилий по увеличению проникновения в существующую базу интернет-пользователей, а также благодаря активизации работы в новостройках»,— отметили в компании. Незначительный отток наблюдается в кабельном ТВ, но в целом выручка от платного ТВ продолжает расти, поскольку в IPTV она выше, добавили в «Ростелекоме».

В «ЭР-Телекоме» говорят о росте проникновения услуг цифрового ТВ внутри своей абонентской базы на уровне 7%. На внешний приток дополнительных пользователей платного ТВ влияет распространение Smart TV и открытых видеоплатформ, включая Netflix, ivi, Okko и др., указывают в компании.

Выручка операторов в целом продолжает расти — объем рынка в деньгах увеличился по итогам квартала на 0,4%, оценивают в «ТМТ Консалтинге». Эта компания оценивает ARPU в платном ТВ выше — в 190 руб. по итогам второго квартала, а число абонентов — в 44,4 млн при росте примерно на 50 тыс. Если в первом квартале небольшой уровень роста был результатом спада в спутниковом ТВ, то теперь это следствие отсутствия роста у кабельных операторов, поясняет аналитик «ТМТ Консалтинга» Елена Крылова. Проникновение платного ТВ приблизилось к максимальному значению, уверена она, высоких темпов роста больше ждать не приходится.

Юлия Тишина