В арсенале осталось жилье

Администрация Ульяновска требует от Минобороны отдать муниципалитету жилую недвижимость, оставшуюся у 31-го арсенала ВМФ. Арсенал находится в процессе ликвидации после того, как в ноябре 2009 года там произошел пожар с разрывами хранящихся морских боеприпасов. По информации “Ъ”, ни Минобороны, ни Росимущество проблему передачи имущества 31-го арсенала Ульяновску решать не желают. Образовался правовой вакуум, и вопрос, как полагают в администрации города, может решить суд.

Во вторник арбитражный суд Ульяновской области принял иск мэрии Ульяновска к Министерству обороны с требованием вернуть жилую недвижимость, которая осталась у 31-го арсенала ВМФ. Ранее, 9 августа, в арбитраж поступил другой иск мэрии — к военному ведомству и ФГУП «31 арсенал» Минобороны РФ. Истец просит суд признать незаконным бездействие Минобороны, которое не стало безвозмездно передавать недвижимость (24 жилых помещения) из федеральной в муниципальную собственность Ульяновска.

В мэрии “Ъ” сообщили, что второй иск, принятый к рассмотрению во вторник, касается земельных участков жилого городка 31-го арсенала, где предъявлены аналогичные требования.

«Администрация города была вынуждена обратиться с исками в арбитражный суд в связи с тем, что Минобороны РФ на наши запросы вообще не отвечает»,— пояснили “Ъ” в мэрии.

Напомним, 13 ноября 2009 года в цехе утилизации 31-го арсенала ВМФ произошел пожар с последующими взрывами, в результате которых на воздух взлетело около 120 тонн снарядов. Погибли двое военнослужащих пожарного расчета. Через десять дней при вывозе неразорвавшихся боеприпасов погибли восемь военнослужащих-саперов. Позже в больнице скончалась от ожогов работница первого цеха Екатерина Кангина. Сразу после ЧП руководство ВМФ заявило, что пожар и взрывы произошли вследствие нарушения технологии утилизации снарядов. Официально ущерб от ЧП оценили в 200 млн руб. Согласно информации облправительства и мэрии, повреждения от взрывов получили 450 многоквартирных и более полутора тысяч частных домов, расположенных в непосредственной близости от арсенала, пострадало более сотни нежилых зданий. Решениями судов была признана вина Минобороны в нарушении технологии утилизации снарядов и обеспечении безопасных условий труда.

После ЧП Минобороны решило ликвидировать 31-й арсенал. Процедура продолжается до сих пор.

Согласно данным Kartoteka.ru , 31-й арсенал остается ответчиком в 172 делах арбитражного суда на сумму 129 млн руб.

Еще в конце января 2010 года министр обороны РФ Анатолий Сердюков в официальном письме сообщил губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, что Минобороны передаст жилой фонд военного городка 31-го арсенала в собственность Ульяновска. В мае 2011 года Сергей Морозов обсудил с командующим Центральным военным округом вопросы передачи имущества. Отмечалось, что уже «проводится работа по межеванию земельных участков под жилыми домами, передаваемыми в муниципальную собственность», и «все дома жилого фонда до 1 сентября этого года будут подготовлены к передаче Ульяновску». Однако, признаются в мэрии, этого так и не случилось. Прошло еще восемь лет, и, как сообщало облправительство, 11 февраля 2019 года на расширенном заседании комитета Совета федерации по обороне и безопасности вновь были рассмотрены «вопросы передачи земель и объектов недвижимости Минобороны РФ» (правда, речь шла уже о передаче в собственность Ульяновской области участка в 48 га, на котором ранее находились склады 31-го арсенала).

Минобороны на запрос “Ъ” не ответило. Мэр Ульяновска Сергей Панчин в среду также был недоступен для журналистов.

Руководитель ликвидационной комиссии Алексей Молгачев сказал “Ъ”, что «позиция ФГУП по искам пока не выработана», однако он надеется на то, что «суд разберется и решит вопрос положительно, по закону и общим тенденциям российского законодательства». По его словам, соответствующие запросы он направлял в Минобороны и Росимущество, но определенных решений не было.

Между тем источник, хорошо знакомый с ситуацией, пояснил “Ъ”, что сам по себе 31-й арсенал и не может передать имущество, поскольку оно «находится в ведении Минобороны, к которому ФГУП, находящееся в процессе ликвидации, уже не относится».

«Возникает правовой вакуум, но ни Минобороны, ни Росимущество почему-то не торопятся предпринимать шаги для выхода из него. Само жилье военным не нужно, но и отдавать его они не торопятся, словно имеют на него какие-то планы. Поэтому надежда только на суд»,— сказал собеседник и добавил, что из-за затянувшейся передачи имущества «заложниками стали сами жители этих домов, которые не могут ни продать, ни приватизировать, ни обменять свои квартиры, к тому же и заботиться о состоянии этого имущества некому».

Вице-премьер облправительства, министр строительства и архитектуры Алсу Садретдинова пояснила “Ъ”, что, по ее данным, «дискуссия с Минобороны продолжается». «Договоренности о том, что участки, которые они не используют, Минобороны передаст городу, есть. Но Минобороны пока находится в дискуссии, нужны ему эти земли или нет, а планы его с 2010 года могли сильно поменяться. Между тем городу некуда дальше развиваться, эти земли ему необходимы»,— заметила вице-премьер и пообещала, что «плотно подключится к решению проблемы».

Сергей Титов, Ульяновск