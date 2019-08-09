Группа ЛСР запустила новую производственную линию на Сертоловском газобетонном заводе

На Сертоловском газобетонном заводе группы ЛСР запустили новую линию по производству газобетона. Мощности позволят увеличить объем выпускаемой продукции с 180 тыс. до 560 тыс. куб. м изделий в год.

Как сообщил главный механик «ЛСР. Стеновые» Владимир Гвоздев, строительство новой линии СГЗ площадью 11 тыс. кв. м началось весной прошлого года. Мощность составляет 1,3 тыс. куб. м газобетона в сутки (380 тыс. куб. м изделий в год). Теперь на заводе, расположенном на площади 28 га, функционирует две производственных линии. Годовой объем производства еще одной — 180 тыс. куб. м газобетона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время открытия заявил, что это предприятие станет крупнейшим заводом Северо-Запада по производству газобетона и полностью закроет потребности Петербурга и Ленинградской области.

По словам владелеца и гендиректора группы ЛСР Андрея Молчанова, у предприятия есть потенциал развития. «Здесь задействована не вся площадь, и я уверен, что в ближайшее время мы запустим выпуск новых видов продукции из газобетона»,— подчеркнул он.

Группа ЛСР приобрела завод «211–КЖБИ» в Сертолово на торгах в рамках банкротства за 987 млн рублей в 2016 году. На этот участок новый собственник перенес мощности своего газобетонного завода AEROC с Октябрьской набережной и модернизировал существующее производство. Общая сумма инвестиций в проект, включая приобретение завода, составила 1,8 млрд рублей, отметил господин Молчанов.

Ольга Кантемирова