ЛСР избавилась от железобетона

Группа ЛСР продала ООО «СиБ-центр» 100% доли в производственном комплексе «ЛСР. Железобетон» мощностью 126 тыс. куб. м изделий в год, расположенном на земельном участке площадью 10 га в Рыбацком. Финансовые параметры сделки сторонами не раскрываются, однако, по данным информационно-аналитических ресурсов, размер вклада покупателя составляет около 220 млн рублей. «СиБ-центр» планирует вложить в модернизацию завода около 500 млн рублей, увеличить производительность до 150 тыс. куб. м изделий в год, таким образом удвоив собственные объемы производства. После приобретения нового актива «СиБ-центр», по мнению аналитиков, становится одним из крупнейших производителей ЖБИ в Петербурге. Эксперты считают, что решение группы ЛСР продать предприятие (а не провести редевелопмент) экономически целесообразно, поскольку инвестиции в данный проект были бы слишком рискованными, а стоимость его реализации составляла не менее 20 млрд рублей.

В конце минувшей недели группа ЛСР объявила о совершении сделки с ООО «СиБ-центр» по продаже 100% своей доли в ООО «ЛСР. Железобетон». Предприятие по производству ЖБИ мощностью 126 тыс. куб. м изделий в год расположено в Невском районе Петербурга, на Тепловозной улице, д. 32, на земельном участке площадью около 10 га. Финансовые параметры сделки стороны приняли решение не раскрывать. По данным kartoteka.ru, с 17 июля текущего года 99% доли ООО «ЛСР. Железобетон» в размере 218,592 млн рублей принадлежат непосредственно компании «СиБ-центр», а 1% доли, эквивалентный 2,208 млн рублей — генеральному директору компании Александру Семенову.

В ответ на запрос “Ъ” в «СиБ-Центре» пояснили, что в портфеле компании теперь находятся три предприятия, а приобретение завода у ЛСР является частью стратегии по расширению деятельности на Северо-Западе. «Мы планируем инвестировать в модернизацию завода в Рыбацком около 500 млн рублей, — рассказал “Ъ” Александр Семенов, генеральный директор «СиБ-центра». — Сейчас наша компания выпускает более 150 тыс. куб. м изделий в год, а с учетом производственных мощностей нового предприятия мы планируем удвоить данный показатель, но все будет зависеть от ситуации на рынке». В марте текущего года «СиБ-центр» выкупил у города еще один актив для развития собственного производства — земельный участок в поселке Металлострой площадью около 12 га за 169 млн рублей.

В группе ЛСР заявляют, что сделка по продаже производства в Рыбацком финализирует перестройку бизнеса в части реструктуризации железобетонных мощностей. «Стратегия группы ЛСР на данный момент сфокусирована на наиболее высокодоходной деятельности — девелопменте жилой недвижимости», — сообщили в пресс-службе застройщика. По словам Василия Кострицы, заместителя генерального директора группы ЛСР по строительным материалам, в настоящее время для обеспечения потребностей компании в железобетоне достаточно двух крупных заводов ЖБИ в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В прошлом году группа ЛСР уже продала два своих предприятия: «ЛСР. Строительство-М» в Москве, приобретенное финансово-строительной корпорацией «Лидер», и ПО «Баррикада» в Ленинградской области, покупателем которого стало АО «Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству».

«Агрессивная конкуренция обусловливает тенденцию консолидации рынка: ЛСР последовательно избавляется от активов на рынках бетона и ЖБИ, в то время как компании, специализирующиеся именно на бетонном бизнесе, нацелены на приобретение дополнительных производственных мощностей. В результате покупки завода доля “СиБ-центра“ может приблизиться к 30%», — считает Михаил Бурмистров, генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика». По словам эксперта, объем рынка ЖБИ (без крупнопанельного домостроения) Петербурга и ЛО в 2018 году снизился на 10,5%, до 710 тыс. куб. м, а в денежном выражении емкость рынка в 2018 году составила около 83 млрд рублей. По его словам, крупнейшими игроками на рынке являются предприятия ПО «Баррикада», «ЛСР. Железобетон», «СиБ-центр» и «Лидер Пром».

«В настоящий момент в условиях отсутствия новых больших инфраструктурных проектов группа ЛСР продает заводы ЖБИ, чтобы сократить собственные постоянные издержки»,— говорит Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ИК «ЛМС». По его мнению, «СиБ-Центр» переориентирует выпуск купленного предприятия на свои нужды, где ЛСР не работала. «После приобретения завода рынок изделий ЖБИ, скорее всего, расширится за счет освоения новой номенклатуры», — поясняет господин Кумановский.

В прошлом году группа ЛСР планировала изменить функциональное назначение земельного участка на Тепловозной улице, д. 32, чтобы на данной территории было возможно провести редевелопмент. По мнению директора по продажам ГК «ПСК» Сергея Мохнаря, в случае внесения поправок в Генплан на данном участке можно было бы построить до 200 тыс. кв. м жилья. «С одной стороны, расположение привлекательно — всего в километре от метро “Рыбацкое”. Но это единственный плюс. Площадка расположена возле действующего завода металлоконструкций, складов и других производств»,— поясняет Сергей Мохнарь. По его мнению, застраивать локацию дешевой недвижимостью эконом-класса вряд ли позволят расходы на подготовку площадки и инфраструктуру. «Инвестиции в такой проект были бы не менее 20 млрд рублей. Перенос производств, демонтаж и реновация территории “съели” бы огромную часть бюджета, что также ставит под вопрос экономику такого гипотетического проекта»,— резюмировал эксперт. В настоящее время, по словам Андрея Косарева, генерального директора Colliers International в Санкт-Петербурге, участок находится в зоне ТПД 1_2 по ПЗЗ, соответственно, на нем не разрешено строить жилье, а гостиницы (апартаменты) — условно разрешенный вид использования. «Строительство апартаментов даже на половине территории в этой локации было бы слишком рискованно»,— поясняет эксперт.

Мария Кузнецова