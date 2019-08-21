Трамп отменил визит в Данию из-за слов премьер-министра страны о продаже Гренландии

Глава Белого дома Дональд Трамп отложит намеченный визит в Данию из-за реакции властей страны на возможную продажу США Гренландии. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала «абсурдной дискуссией» идею американского президента о покупке острова.

«Дания — очень специфическая страна с прекрасными людьми, но, отталкиваясь от слов премьер-министра Метте Фредериксен, согласно которым она не заинтересована обсуждать сделку по Гренландии, я отложу нашу встречу, которая должна была состояться через две недели»,— написал в Twitter господин Трамп. Визит американского президента в Данию был намечен на 2 сентября.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии. Глава Белого дома назвал «стратегически интересной» покупку острова, который, по его словам, ежегодно приносит Датскому Соединенному королевству многомиллионные убытки. Власти Дании ответили на предложение Трампа отказом в обсуждении вопроса, отметив, что при этом Гренландия остается открытой для сотрудничества в сфере бизнеса.

Подробнее о политической полемике вокруг острова читайте в материале “Ъ FM” «Дональд Трамп рассмотрел в Гренландии недвижимость».