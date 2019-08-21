У полковника ФСБ отберут миллиарды

Генеральная прокуратура России подготовила иск об обращении в доход государства активов, обнаруженных у бывшего начальника 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции и мошенничестве. У полковника нашлось имущество на 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир и два загородных дома.

Иск об обращении в доход государства имущества полковника Черкалина рассмотрит Головинский райсуд Москвы. Надзорным органом было установлено, что в период прохождения службы в ФСБ России Кирилл Черкалин в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход.

На полученные незаконно деньги полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких. У них и самого офицера было обнаружено и арестовано пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м; 14 нежилых помещений и два автомобиля. В ходе обысков у него в квартирах, рабочем кабинете и машинах было найдено и изъято 800 млн руб., $72 млн и €8 млн.

При этом общий легальный доход полковника Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн руб.

Кирилл Черкалин, напомним, обвиняется Следственным комитетом в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Известно об одном коррупционном эпизоде, в ходе которого офицер получил $850 тыс. Кроме того, ему вместе с бывшим замначальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым, его экс-подчиненным Андреем Васильевым, а также c бывшими топ-менеджерами ОАО «АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”» Владимиром Столяренко и Александром Бондаренко, давно проживающими за границей и объявленными в розыск, инкриминируется получение от столичного застройщика Сергея Гляделкина его доли в уставном капитале занимавшегося вложениями в ценные бумаги ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью почти полмиллиарда рублей. По некоторым данным, Кирилл Черкалин признал свою вину.

Отметим, что у полковника были обнаружены самые крупные скрытые активы в ФСБ. У другого полковника спецслужбы, Дмитрия Сенина, сбежавшего в Грузию, прокуроры отсудили активы, оцениваемые всего в 380 млн руб. Рекордсменом же среди силовиков по-прежнему является полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество на 13 лет. У него нашлось имущество, оцениваемое в 9 млрд руб.

Николай Сергеев