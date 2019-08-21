Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа

Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook. Заявителями шествия стали активисты партии Игорь Ефремов, Ярослав Конвай и адвокат Дмитрий Захватов.

«На 25 августа мэрия нам так ничего и не согласовала. Заявила, что мы их шантажируем. Поэтому мы подали на шествие по бульварам на 31 августа, чтобы господа не расслаблялись»,— написал господин Бойко. Он отметил, что оснований для отказа в шествии нет.

В заявке указано, что начало шествия в 13:00 в начале Страстного бульвара у Пушкинской площади. Мероприятие пройдет по маршруту: Страстной бульвар — Петровский бульвар — Сретенский бульвар — проспект академика Сахарова, 12. Шествие завершится в 17:00, а предполагаемое количество участников — 10 тыс. человек.

Ранее член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы «Руси сидящей» Иван Брушлинский подали две заявки на митинг 31 августа. Они предложили два места — проспект Сахарова или начало проспекта Мира.

В Москве с июля проходят протестные акции. Причиной этому стал отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционным кандидатам, в том числе Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим. После несогласованного митинга 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Совет по правам человека при президенте РФ попросил проверить его правомерность, а также выяснить, обоснованно ли было применение силы со стороны правоохранителей.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что граждане имеют право на мирный протест, однако нарушители должны отвечать по закону. Нарушения у незарегистрированных кандидатов он назвал «очевидными».

О реакции власти на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».