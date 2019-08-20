СПЧ попросил Колокольцева, Золотова и Бастрыкина проверить применение силы к протестующим

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой проверить применение силы к участникам протестных акций в Москве, которые прошли 27 июля, 3 и 10 августа.

По мнению СПЧ, сотрудники правоохранительных органов допускали «существенные нарушения прав граждан». Организация зафиксировала необоснованное (незаконное) применение спецсредств и физической силы. Это касается не только участников акций, но и людей, которые оказались рядом. Один из примеров — использование 27 июля специальной палки к людям, которые сидели на лавочке рядом с Центральным детским магазином.

«Совет убежден: применение сотрудниками правоохранительных органов физической силы и спецсредств допустимо лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, и не может опираться на усмотрение конкретного сотрудника или его начальника»,— говорится в заявлении.

Напомним, ранее председатель СПЧ Михаил Федотов попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве. Организация, в частности, не зафиксировала следов погромов, использования оружия и опасных веществ.

В Москве с июля проходят акции протеста, поводом для которых стал отказ в регистрации независимых кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций, несогласованного митинга 27 июля, СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане имеют право на протест, но никто не должен нарушать закон и доводить ситуацию «до абсурда либо столкновений с властями». По его мнению, виновные в нарушениях должны быть наказаны.

О реакции власти на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».

О развитии уголовного дела о массовых беспорядках — в публикации “Ъ”.