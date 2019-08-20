Оппозиция подала две заявки на митинг 31 августа

Член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы «Руси сидящей» Иван Брушлинский подали две заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа. Они предложили два места — проспект Сахарова или начало проспекта Мира.

«Как и прежде, численность — до 100 тыс. человек, но цели митинга сформулированы иначе: в выборной повестке замыкаться уже нельзя. "Выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан"»,— сообщается на странице оппозиционера Дмитрия Гудкова в Facebook.

Оппозиция при этом отказалась от предложения мэрии провести акцию протеста 24 августа в Марьино. Власти до этого не согласовали их заявки.

В Москве с июля проходят протестные акции. Причиной этому стал отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму независимым кандидатам, в том числе Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим. После несогласованного митинга 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Совет по правам человека при президенте РФ попросил проверить его правомерность, а также выяснить, обоснованно ли было применение насилия со стороны правоохранителей.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что граждане имеют право на мирный протест, однако нарушители должны отвечать по закону. Нарушения у незарегистрированных кандидатов он назвал «очевидными».

О реакции власти на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».