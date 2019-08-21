Поисковики продолжают находить следы в лесу, где пропала пятилетняя девочка

В Нижегородской области третьи сутки продолжаются поиски пропавшей 18 августа пятилетней Зарины Авгоновой. В лесу у дома в деревне Степановке Воскресенского района, откуда предположительно ушла девочка, по-прежнему находят следы. Они могут принадлежать пропавшему ребенку, но однозначно этого утверждать нельзя, сообщил “Ъ-Приволжье” координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

«По протектору, по размеру сапог следы вроде бы совпадают. Других детей в деревне и в округе вроде бы нет. Следы идут кругами, они упираются в какие-то овраги, препятствия, идут в другую сторону»,– рассказал Сергей Шухрин. По его словам, девочка могла испугаться мужских голосов или шума двигателей машин, поэтому ребенка зовут девушки, на диктофоны записали голос ее мамы. Господин Шухрин добавил, что обычно на третий день потерявшиеся дети устают и уже не могут ходить.

Поиски девочки продолжают около 800 человек: волонтеры, военнослужащие, сотрудники МЧС, МВД и других ведомств. Однако самая большая потребность штаба сейчас – опытные и подготовленные люди, которые могут быть старшими группами и «по компасу, по навигатору прочешут нужный квадрат», говорит Сергей Шухрин.

«Есть потребность во внедорожниках для доставки людей в дальние участки леса. Нам бы три-пять машин были бы полезны. И традиционные потребности – пальчиковые батарейки, глубокая одноразовая посуда, ложки, вода в бутылках. Если кто-то будет приезжать, два важных момента. Первое – обязательно быть в сапогах или берцах, никаких кроссовок. Второе – сейчас находят фантики в лесу. Всем строжайше запрещено оставлять какие-то следы: обертки, бутылки, коробки. Это все путает и мешает. Тем более, что мусор в лесу – это плохо. С собой все можно брать в лес, но все нужно обратно выносить»,– сообщил господин Шухрин.

Напомним, девочка ушла из дома в деревне Степановке 18 августа около 14:00. Для выявления всех обстоятельств исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Анастасия Еремина