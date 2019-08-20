В Нижегородской области пропавшую пятилетнюю девочку ищут с помощью вертолетов

Пятилетнюю Зарину Авгонову, пропавшую днем 18 августа в деревне Степановке Воскресенского района (Нижегородская область), продолжают искать с помощью вертолетов, тепловизоров и эхолотов. По уточненной информации регионального управления МЧС, в поисках задействованы 820 человек, 97 единиц техники и семь собак. На место выехали волонтеры и добровольцы, военнослужащие, сотрудники следственного комитета, МЧС, МВД. Пока местонахождение девочки не установлено.

«Поиски девочки не прекращаются вторые сутки. Нам на помощь из Москвы прилетели два вертолета поисково-спасательного отряда “Ангел”, с них осматривают территорию. Силовики используют тепловизоры. Водолазы обследовали озера, использовалась и лодка с эхолотом. Искать девочку помогают и собаки»,– рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин «РИА Новости».

Напомним, девочка ушла из дома в деревне Степановке 18 августа около 14:00. Следователи регионального следственного управления СК РФ не исключают, что она могла самостоятельно уйти в лес неподалеку от дома. Для выявления всех обстоятельств исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Анастасия Еремина