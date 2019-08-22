Оправданный по обвинению в ОПС сел за группу Вынесен первый приговор одному из организаторов «молдавской схемы»

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор членам преступной группы, похитившей порядка 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест». Группой руководил фактический владелец этих банков Александр Григорьев, которого оправдали по обвинению в организации ОПС, но осудили на 9-летний срок. При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.



Александра Григорьева обвиняли в хищении средств московского банка «Западный» и ростовского банка «Донинвест». Топ-менеджеров «Донинвеста» Аллу Калитванскую, Светлану Гуленкову, Дениса Волчкова, а также юристов Оксану Ермакову и Рината Юсупова судили за хищения только в ростовском банке.

По версии обвинения, Александр Григорьев осенью 2013 года установил контроль над «Западным». После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц.

По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб.

В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию.

Спустя два месяца Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир оформил покупку на своих знакомых, записав на каждого долю в пределах 10%. В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказались его знакомая Оксана Ермакова и родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен вице-президентом банка. По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном». В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб. Последние остававшиеся в этом банке 72 млн руб. вывели через мнимую сделку по покупке нежилого здания в Симферополе, установило следствие.

Никто из подсудимых свою вину не признал. В своих показаниях следствию Александр Григорьев, в частности, сообщал, что в «Западном» он занимал должность президента, которая была лишь представительской и не давала ему права подписи каких-либо финансовых документов. По словам Александра Григорьева, оперативным управлением «Донинвеста» он также не занимался, а решения о выдаче кредитов принимали уполномоченные структуры кредитной организации.

Однако представленные обвинением доказательства и свидетельские показания были признаны судом убедительными. В частности, против подсудимых свидетельствовал Григорий Кулеша, который в 2017 году был осужден за хищения в «Донинвесте». Он пошел на сделку со следствием, и его судили в особом порядке. В итоге Александр Григорьев, Алла Калитванская, Светлана Гуленкова и Денис Волчков были признаны виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд назначил подсудимому Григорьеву 9 лет, Волчкову — 8 лет и 3 месяца, Калитванской и Гуленковой — по 7 лет и 10 месяцев, а осужденным Ермаковой и Юсупову — 6 лет и 4,5 года соответственно.

Отметим, что суд не признал виновность осужденных в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 10 УК РФ), квалифицировав их организацию как «преступная группа».

В связи с этим суд назначил осужденным наказание менее строгое, чем того требовало гособвинение (от 8 до 19 лет).

После оглашения приговора адвокат Михаил Тохмахов спросил у своего подзащитного Григорьева: «Саша, жаловать будем?» — «Конечно»,— ответил тот.

При этом следует отметить, что Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником еще одного преступного сообщества. Речь идет об ОПС бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум $1 млрд. В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб.

Очевидно, обвинения по этому делу господину Григорьеву будут предъявлены после того, как ростовский приговор вступит в законную силу.

Вадим Водолазов, Николай Сергеев