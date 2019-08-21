В Сети появилась ориентировка на стрелявшего в Краснодаре мужчину

Отдел полиции Центрального округа Краснодара объявил в розыск 28-летнего уроженца Чечни Руслана Турашова, который предположительно произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 27-летнего уроженца Дагестана в районе Вишняковского рынка около 23:00 20 августа. Как сообщал “Ъ-Кубань”, от полученных ранений мужчина скончался в больнице. Ориентировку на Турашова публикует telegram-канал «Туподар».

По данным полиции, Руслан Турашов может передвигаться с 25-летним Муратом Турашовым, а также другими неустановленными лицами на белой «Ладе “Приора”». Они могут иметь при себе огнестрельное оружие.

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара регионального СКР возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Дмитрий Михеенко