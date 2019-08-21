Пострадавший в инциденте со стрельбой в Краснодаре скончался

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара регионального СКР возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Поводом для этого стал инцидент возле Вишняковского рынка в кубанской столице, где поздно вечером 20 августа очевидцы запечатлели на видео разборку молодых людей со стрельбой.

Как сообщили в следственном управлении СКР по краю, по предварительным данным, в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неустановленное пока лицо в ходе конфликта между группой людей открыло стрельбу. Мужчиной было произведено множество беспорядочных выстрелов. Две пули попали в находящегося там же 27-летнего мужчину.

Каретой скорой медицинской помощи потерпевший был госпитализирован в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, молодой мужчина скончался в результате полученных повреждений. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

В настоящее время следователи пытаются установить обстоятельства конфликта между мужчинами, а также личности всех участников конфликта. В частности, разыскивается лицо, совершившее выстрелы.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, видео со стрельбой в районе Вишняковского рынка в Краснодаре появилось поздно вечером 20 августа сразу в нескольких популярных telegram-каналах. По версии очевидцев, причиной кровавой разборки мог стать конфликт между арендаторами площадей на находящемся поблизости рынке.

Дмитрий Михеенко