Домашним питомцам подарят клонированную жизнь

В Китае запускают бизнес по клонированию котов. Успешный эксперимент провела компания Sinogene. За $35 тыс. она предлагает создать клона любимого питомца. Китайские ученые надеются, что у такой услуги будет спрос. Сколько стоят клоны других домашних животных? И возможно ли такое в России? Разбирались Виктория Феофанова и Елена Иванова.

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Котенок из пробирки появился на свет еще в июле. Первый месяц его тщательно скрывали — питомец должен был выжить и окрепнуть. Теперь же, когда стало понятно, что животное здорово, его представили публике. Серо-белый котенок породы британская короткошерстная получил кличку Чеснок. Он сильно похож на своего прародителя. Правда, назвать его точной копией все же трудно: пользователи сети подметили, что в расцветке есть отличия. И, как признают ученые, характер и повадки у клона будут другие. Это и расстроило дрессировщика Юрия Куклачева. В интервью “Ъ FM” он сказал, что не видит смысла в таком клонировании: «Я бы клонировал питомцев не по физическим данным, а по внутреннему содержанию. Будут похожи, как близнецы, но по характеру-то совершенно разные. Я на это хладнокровно смотрю. С физической точки зрения, какая разница? Кошка — это друг. Какое клонирование? Главное, чтобы они были очень добрые».

Один клонированный котенок стоит $35 тыс. По текущему курсу это больше 2 млн руб. Выращивают животное от шести до десяти месяцев. К слову, та же китайская компания уже продает клонированных щенков, и они примерно в 1,5 раза дороже. Но будет ли высоким спрос? Потенциальный охват большой: только в Китае кошку или собаку дома держат не менее 50 млн жителей страны. Но вот сколько из них готовы заплатить такие деньги, пока непонятно. И если страна сможет запустить массовое клонирование животных, это будет большой шаг вперед, признает сотрудник Института биологии гена РАН Алексей Дейкин: «Клонировано огромное количество животных, вплоть до верблюдов. А массовое клонирование, перевод этих технологий в какое-то коммерческое русло — это, конечно, организационное достижение. Прорыв на Нобелевскую премию уже не тянет, но промышленного значения пока еще эта технология не приобрела.

Чем больше работ будет сделано, тем больше будет снижаться себестоимость, тем быстрее мы сможем пользоваться этой технологией для других, более рутинных вещей».

Клонирование домашних животных на заказ сейчас предлагают компании в США и Южной Корее. Правда, там дороже — от 50 до $100 тыс. за щенка или котенка. Так что, возможно, китайские компании смогут привлечь состоятельных иностранцев.

Если массовое клонирование животных пройдет успешно, то в китайской компании рассчитывают применить технологию для выращивания редких и исчезающих видов, например, больших панд.