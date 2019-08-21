Домашним питомцам подарят клонированную жизнь

В Китае запускают бизнес по клонированию котов. Успешный эксперимент провела компания Sinogene. За $35 тыс. она предлагает создать клона любимого питомца. Китайские ученые надеются, что у такой услуги будет спрос. Сколько стоят клоны других домашних животных? И возможно ли такое в России? Разбирались Виктория Феофанова и Елена Иванова.
Котенок из пробирки появился на свет еще в июле. Первый месяц его тщательно скрывали — питомец должен был выжить и окрепнуть. Теперь же, когда стало понятно, что животное здорово, его представили публике. Серо-белый котенок породы британская короткошерстная получил кличку Чеснок. Он сильно похож на своего прародителя. Правда, назвать его точной копией все же трудно: пользователи сети подметили, что в расцветке есть отличия. И, как признают ученые, характер и повадки у клона будут другие. Это и расстроило дрессировщика Юрия Куклачева. В интервью “Ъ FM” он сказал, что не видит смысла в таком клонировании: «Я бы клонировал питомцев не по физическим данным, а по внутреннему содержанию. Будут похожи, как близнецы, но по характеру-то совершенно разные. Я на это хладнокровно смотрю. С физической точки зрения, какая разница? Кошка — это друг. Какое клонирование? Главное, чтобы они были очень добрые».
Один клонированный котенок стоит $35 тыс. По текущему курсу это больше 2 млн руб. Выращивают животное от шести до десяти месяцев. К слову, та же китайская компания уже продает клонированных щенков, и они примерно в 1,5 раза дороже. Но будет ли высоким спрос? Потенциальный охват большой: только в Китае кошку или собаку дома держат не менее 50 млн жителей страны. Но вот сколько из них готовы заплатить такие деньги, пока непонятно. И если страна сможет запустить массовое клонирование животных, это будет большой шаг вперед, признает сотрудник Института биологии гена РАН Алексей Дейкин: «Клонировано огромное количество животных, вплоть до верблюдов. А массовое клонирование, перевод этих технологий в какое-то коммерческое русло — это, конечно, организационное достижение. Прорыв на Нобелевскую премию уже не тянет, но промышленного значения пока еще эта технология не приобрела.
Клонирование домашних животных на заказ сейчас предлагают компании в США и Южной Корее. Правда, там дороже — от 50 до $100 тыс. за щенка или котенка. Так что, возможно, китайские компании смогут привлечь состоятельных иностранцев.
Если массовое клонирование животных пройдет успешно, то в китайской компании рассчитывают применить технологию для выращивания редких и исчезающих видов, например, больших панд.
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