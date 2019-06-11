ЕАБР готов к новому росту

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня Евразийский банк развития (ЕАБР) провел деловой обед, посвященный перспективам интеграционного сотрудничества в странах—участницах банка, а также Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и партнерских структур. Главная тема происходящего — ожидаемое с 2019 года существенное увеличение скорости интеграционных процессов в экономиках стран—участниц ЕАБР и в ЕАЭС. Высокая активность банка на ПМЭФ была в основном связана с окончанием «интеграционной паузы» 2015–2016 годов в этом пространстве и переходом к новому качеству развития интеграционной среды с 2019 года.

Глава ЕАБР Андрей Бельянинов открыл одно из ключевых мероприятий форума «Росконгресс» по этому направлению простой констатацией: восстановительные процессы в пространстве интеграции, которые в 2015–2016 годах в силу многих обстоятельств шли внепланово медленно, с 2018 года завершаются, в текущем году ЕАБР ожидает существенный и ощутимый рост динамики взаимной интеграции этих экономик. Одним из подтверждений того, что в 2019 году качество проектов, осуществляемых в ходе интеграции в ЕАЭС, существенно вырастет, стали сделки и соглашения, подписанные банком на форуме в Санкт-Петербурге, пояснил господин Бельянинов.

Напомним, ЕАБР создан в 2006 году как международная финансовая организация (на деловом обеде присутствовали в этой связи, в частности, представители Организации Объединенных Наций) для финансирования проектов интеграции на постсоветском пространстве — фактически это коллективный банк развития для стран-участниц, среди которых Россия, Казахстан, в 2009 году к ним присоединились Армения и Таджикистан, в 2010 году — Белоруссия, а в 2011 году — Киргизия. Кредитный портфель ЕАБР увеличился по итогам 2018 года до $3,44 млрд, а объем инвестиций банка составил $1,63 млрд — в странах-участницах ЕАБР стал по этим параметрам крупнейшим среди всех работающих в регионе международных институтов развития — более половины этой суммы относится на интеграционные проекты на территории разных стран и в различных отраслях. Например, в инфраструктуре таким проектом стало строительство автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы» в Казахстане, в электроэнергетике — ЗАО «Электрические сети Армении».

29 мая в казахстанском Нур-Султане на заседании совета ЕАБР были представлены соглашения ЕАБР 2018 года, позволяющие реализовывать стратегию банка до 2022 года, с ВЭБ.РФ, РЭЦ, ВТБ, Газпромбанком, фондом «Даму», АБИИ, ЧБТР. Кроме того, одобрена работа ЕАБР в соответствии с его текущей стратегией на 2018–2022 годы по осуществлению расчетно-клиринговых операций в интересах клиентов — на конец 2018 года банк осуществлял операции по счетам юридических лиц, включая прием и отправку платежей, конвертации, размещение депозитов во всех юрисдикциях стран-участниц. Для выполнения задачи в ЕАБР рабочая группа в течение 2018 года провела работу по внедрению системы расчетного обслуживания в пилотном режиме, сейчас она действует штатно. По состоянию на 31 декабря 2018 года ЕАБР принял на расчетно-депозитное обслуживание 30 компаний, включая резидентов РФ и Казахстана, а также одну международную организацию. Эта подготовительная работа предполагает, что в 2019 году «интеграционная пауза» прошлых лет по некоторым интеграционным направлениям осталась позади.

О том, как выглядела с точки зрения экономической статистики ситуация последних лет в становящемся для ЕАБР ключевым экономическом пространстве — ЕАЭС, весной 2019 года очень подробно сообщал Центр интеграционных исследований банка в докладе «Евразийская экономическая интеграция-2019». Исходя из этого документа, столкнувшийся с преимущественно внешними шоками экономический союз отреагировал на происходящее очень нестандартно, подтвердив, что ЕАЭС не только уникально устойчивое образование, но и крайне адаптивное: его экономики весьма успешно вырабатывают совместную реакцию на такого рода вызовы.

Напомним, «интеграционная пауза» — довольно сложное и комплексное по происхождению событие, вызванное целым набором внешних и внутренних факторов. В первую очередь это до какой-то степени отдаленное последствие системного спада динамики ВВП во всех крупнейших торговых союзах мира (ЕС, МЕРКОСУР, НАФТ, АСЕАН, ЕАЭС) в 2008–2009 годах — после восстановительного роста-«отскока» 2010 года докризисные темпы роста снижались в разных союзах к 2013–2015 годам, причем в случае ЕАЭС пик снижения пришелся на самый поздний период — на 2015 год. Крупнейшей экономикой ЕАЭС является Россия, которая в 2014 году перестраивала свою денежно-кредитную политику и сталкивалась с сильнейшим ценовым шоком на ее ключевом энергетическом рынке — нефтегазовом, а затем с санкционным давлением. Все это в итоге привело к определенному умеренному спаду в торговых показателях ЕАЭС — как внутрисоюзных, так и внешних по отношению к альянсу, в последовавшем 2016 году. В 2017 году восстановление и внешней торговли ЕАЭС, и динамики экспорта и импорта было быстрым, однако еще в 2018 году некоторые последствия происходящего отражались на показателях союза.

Впрочем, внешний шок продемонстрировал и мало ожидаемые от ЕАЭС его сильные стороны. Так, например, сальдо внешней торговли союза оставалось, по расчетам Центра интеграционных исследований, сильноположительным — ниже всего оно было в 2016 году, когда превышало $107 млрд, а в 2018 году оно составляло уже рекордные $227,9 млрд. Объем взаимной торговли в ЕАЭС переживал небольшой спад (преимущественно из-за снижения цен на нефть и газ, в физическом выражении торговля, видимо, только росла) в том же 2016 году, а в 2018 году он составил $59,7 млрд. С внешнеторговыми оборотами стран ЕАЭС картина аналогична: рекордным был прошлый год, когда они составили $753,4 млрд. При этом масштабный общемировой спад прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с 2016 года затронул и страны ЕАЭС, однако если в 2018 году объем взаимных ПИИ в странах союза почти не изменился (спад на 5%), то приток в ЕАЭС ПИИ из третьих стран сократился в пять раз: торговый альянс выглядит сейчас фактически островком взаимной инвестустойчивости.

И, что очень важно, в условиях мирового торгового кризиса, который к 2018 году уже стал для мировой торговли аксиомой, ЕАЭС не изменился в главном для себя факторе устойчивости: структура экспорта и импорта, как внутрисоюзного, так и внешнего, не претерпела существенных изменений, и осталась уникально устойчивой конструкция внешнеторговых связей ЕАЭС. И с отраслевой, и со страновой специализацией экспорта стран—участниц альянса нет ни одной страны-партнера, занимающей доминирующее положение во взаимной торговле (и Китай, и Германия, и другие страны в структуре экспорта не занимают более 10% на страну, а четверть экспорта — совокупность стран с небольшой долей), и даже в случае с импортом «мировая мастерская», Китай, занимает менее четверти. Анализ ЕАБР демонстрирует при этом, что наиболее подходящие для развития внешнеторговых связей в мире страны—партнеры ЕАЭС — это Италия и Германия, перспективны Греция и Сербия. Это делает союз очень перспективным с точки зрения восстановления довольно сложных в последние годы взаимоотношений с Евросоюзом.

Соглашения, подписанные ЕАБР на ПМЭФ, в этом плане являются показательными. Ключевые документы в этой части — соглашение со Сбербанком, Росэксимбанком, Банком развития Республики Беларусь и серия кредитных соглашений.

Договоры со Сбербанком и Росэксимбанком, российскими центральными финансовыми институтами во внутрироссийской и российской экспортной финансовой отрасли преследуют сходные цели. Это возможность для ЕАБР в случае с российским Сбербанком привлекать денежные средства в рублях и иностранной валюте для финансирования внешнеторговых контрактов клиентов—участников внешнеэкономической деятельности. По словам зампреда правления Сбербанка, «подписание Генерального соглашения о предоставлении финансирования с Евразийским банком развития — один из важнейших этапов сотрудничества наших банков, который позволит наращивать потенциал взаимовыгодного долгосрочного взаимодействия и вывести наши отношения на новый уровень». Андрей Крайний, заместитель председателя правления ЕАБР, сообщил на церемонии подписания: «Данное соглашение является новым инструментом торгового финансирования для ЕАБР. Банк сможет диверсифицировать источники финансирования внешнеторговых контрактов своих клиентов и главным образом ориентировать их на торговлю между государствами—участниками ЕАБР».

В свою очередь, соглашение с Росэксимбанком устанавливает общие условия предоставления финансирования ЕАБР для оплаты поставок товаров, оказываемых услуг или выполняемых работ по экспортным контрактам. В частности, в рамках соглашения будет рассмотрено финансирование поставки солнечных панелей производства завода ООО «Хевел» совокупной мощностью до 60 МВт в рамках проектов строительства «под ключ» солнечных электростанций в Казахстане в 2019–2020 годах. Очевидно, что в будущем ЕАБР двумя этими документами в состоянии создать устойчивый механизм постоянного софинансирования в рамках системы поддержки экспорта в ЕАЭС проектов, в том числе связанных с интеграцией.

Меморандум о взаимопонимании между ЕАБР и Банком развития Республики Беларусь также предусматривает развитие сотрудничество в области финансирования наиболее капиталоемких, социально значимых инвестиционных, транспортных и инфраструктурных проектов. Цель — взаимодействие для продвижения товаров, работ и услуг белорусских производителей на рынки государств—участников ЕАБР. Банки намерены выстроить работу в области казначейской деятельности, в том числе сделками на валютном и денежном рынках, включая межбанковские кредиты и свопы — все это сильно облегчает и для белорусских, и для российских, и для казахских клиентов ЕАБР, и для клиентов из других стран—участниц ЕАБР и ЕАЭС возможности взаимных расчетов.

Николай Петров