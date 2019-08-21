Из сибирских сетей извлекают уголь

«Россети» хотят выкупить у СУЭК, крупнейшего миноритария МРСК Сибири, принадлежащие ей 40,4%. Это предложение стало ответом на идею самой СУЭК взять МРСК в управление. По оценкам аналитиков, пакет может стоит около 12 млрд руб. «Россетям», контролирующим МРСК, существенная доля миноритариев мешает вливать средства в дочернюю компанию, а СУЭК в последнее время активно копит генерирующие активы и держать сетевые становится все менее целесообразно.

Вице-премьер Дмитрий Козак 16 августа поручил Минэкономики, Минэнерго, Минфину и ФАС проработать предложения по привлечению инвестиций в развитие распредсетевого комплекса и представить их в правительство. Речь идет о привлечении частных инвестиций в МРСК Сибири (входит в структуру «Россетей», одна из крупнейших ее дочерних компаний). В прошлом году о передаче этой компании в управление просила СУЭК Андрея Мельниченко, крупнейший миноритарий МРСК Сибири, которой через разные структуры принадлежит около 42% компании, а также крупный актив в теплогенерации — Сибирская генерирующая компания (см. “Ъ” от 18 декабря 2018 года).

Как следует из письма Минэнерго Дмитрию Козаку от 6 августа, в апреле между министерством и СУЭК велась переписка по вопросу привлечения частных инвестиций в МРСК Сибири, СУЭК проинформировала министерство о «необходимости детальной проработки» вопроса, однако предложений не представила. В Минэнерго «считают преждевременным» дальнейшее рассмотрение увеличения доли СУЭК в МРСК Сибири с учетом отрицательной позиции «Россетей» по этому вопросу.

Отрицательная позиция холдинга строится на недопустимости дробления электросетевого комплекса и конфликта интересов при продаже МРСК Сибири компании, владеющей крупным генератором, следует из апрельского и июльского писем замгендиректора холдинга Владимира Фургальского. Вместо продажи «Россети», напротив, предлагают выкупить у СУЭК 40,4% МРСК Сибири по стоимости, определенной с привлечением международных финансовых консультантов, сообщается в письмах.

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что в качестве одной из возможных мер повышения эффективности электросетевого комплекса рассматривают возможность приобретения «по экономически обоснованной стоимости при согласии миноритариев их доли в дочерних и зависимых обществах». «Тем не менее необходимо отметить, что решение вопроса о шагах в данном направлении относится к компетенции правительства РФ и требует согласования на уровне Минэнерго, Минэкономики и Росимущества, поэтому говорить о заключении и условиях потенциальной сделки с СУЭК преждевременно»,— сообщили в госхолдинге.

В СУЭК переадресовали к представителю господина Мельниченко, который, как и Минэкономики и ФАС, не ответил на запрос “Ъ”. В Минэнерго воздержались от комментариев, объяснив это нежеланием влиять на цену акций, в Минфине сказали, что вопрос будет рассмотрен в установленном порядке.

Капитализация МРСК Сибири выросла с начала года на 136%, существенно выше других дочерних предприятий «Россетей», говорит Владимир Скляр из «ВТБ Капитала», и сейчас по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E МРСК Сибири самая дорогая МРСК в России. По часто используемому показателю стоимости компании на 1 км сетей МРСК Сибири торгуется на 25% ниже среднего по России (средний — около $4 тыс. за 1 км), и оценка доли СУЭК по среднему индикатору составляет около 12 млрд руб., говорит господин Скляр. Он напоминает, что «Россети» с 2012 года оценивают возможность консолидации своих дочерних обществ.

В случае МРСК Сибири это позволит, во-первых, консолидировать свыше 95% компании, что открывает путь для полной консолидации. Во-вторых, говорит Владимир Скляр, МРСК Сибири в силу выпадающих доходов от ухода потребителей на прямые договоры с ФСК зачастую нуждается в финансовой поддержке материнской компании, что осложняется существенной долей миноритариев в компании. «Покупка пакета СУЭК даст возможность более оперативно решать вопросы предоставления финансирования, в том числе через допэмиссии»,— говорит эксперт. В-третьих, СУЭК наращивает свой портфель генерации: за последний год были приобретены Рефтинская ГРЭС, «Сибэко», идут переговоры о покупке Красноярской ГРЭС у ОГК-2, генерирующих активов на Дальнем Востоке у «РусГидро». В этих условиях, поясняет господин Скляр, продолжение владения существенной долей в МРСК Сибири «идет вразрез с запретом на совмещение конкурентного и монопольного видов деятельности».

Наталья Скорлыгина