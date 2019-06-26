Сибири предложили скинуть лишние гигаватты

Совокупные платежи потребителей электроэнергии Сибири могут сократиться более чем на 60 млрд руб. в год, если Минэнерго, по предложению ученых, согласится снизить объемы резервирования мощности в регионе. Сейчас в Сибири под резерв на случай аварий или скачков потребления закладывается до трети мощности, отчего платежи потребителей повышаются. Но от снижения уровня резерва в первую очередь пострадают крупнейшие владельцы генерации в Сибири — «РусГидро» и Сибирская генерирующая компания.

Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН (ИСЭМ СО РАН) рассчитал уровень нормативного резерва генерирующих мощностей в Сибири для 2022 года. Ученые установили, что в зависимости от коэффициента надежности энергосистемы он может составлять 11–13,5%.

В объединенной энергосистеме Сибири держат десятки гигаватт резерва (дополнительных энергомощностей) для покрытия пиков и на случай аварийных ситуаций. Если мощность сибирской генерации составляет 51,86 ГВт, потребление в самые холодные дни достигало 31,2 ГВт в 2018 году. Наиболее критичной для энергетики Сибири стала авария на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года, когда, чтобы компенсировать выпавшие мощности, из резерва вывели практически все тепловые энергоблоки.

У резерва есть не только техническое, но и экономическое значение: он учитывается в общем объеме мощности при проведении конкурентного отбора (КОМ, определение той цены, которую будут платить потребители за поддерживаемые для них мощности) и влияет на цену на оптовом энергорынке — чем он больше, тем она выше. Базовый коэффициент резервирования в Сибири и сейчас близок к определенному ИСЭМ СО РАН: он равен 12%. Но для проведения КОМ к этой величине добавляют дополнительные коэффициенты — резерв для пяти самых холодных дней в году, среднесуточные ремонты, экспорт электроэнергии. Также для Сибири, где доминирует выработка ГЭС, действует особый резерв под маловодность в размере 8,55%. В результате на КОМ резерв увеличивается до 27%, что не устраивает промышленность, которая платит за всю мощность вне зависимости от того, насколько она востребована.

Методика ИСЭМ СО РАН уже включает все эти дополнительные коэффициенты, поэтому после ее утверждения от них можно отказаться, считают в «Сообществе потребителей энергии». Это может снизить нагрузку на потребителей Сибири на 57–64,3 млрд руб. в год, подсчитали в ассоциации. По оценке «ВТБ Капитала», совокупный платеж за мощность потребителями Сибири в 2018 году составил 162 млрд руб.

Еще в 2016 году глава Минэнерго Александр Новак писал тогдашнему вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что отсутствие порядка определения величины нормативного резерва мощностей отчасти является причиной их избытка в энергосистеме России. Вслед за этим господин Дворкович поручил пересчитать уровень резервов для энергосистемы и использовать их не только при проектировании ее развития, но и при проведении долгосрочного КОМ. Однако выполнение работы существенно затянулось.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что исследование еще не согласовано заказчиком, поэтому комментировать его итоги преждевременно. По данным “Ъ”, обсуждать документ будут в «Совете рынка» 3 июля. После согласования новые нормативы будут учитывать при реализации комплексного плана по модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года, уточнили в министерстве. Новую методику там рассчитывают принять до конца года. В «Совете производителей энергии», «Совете рынка» (регулятор энергорынков), «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) комментировать работу до ее принятия отказались. В «РусГидро» и Сибирской генерирующей компании (подконтрольная СУЭК Андрея Мельниченко) “Ъ” не ответили.

Замдиректора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко отмечает, что снижение плановых резервов может сократить избыточные траты и вернуть в экономику страны до 240 млрд руб. в 2022–2025 годах. Но из-за того, что «сроки исполнения поручения правительства срываются и утверждение новых нормативов затягивается», отбор мощности на этот период может пройти по старым, завышенным в 1,5–2 раза, параметрам.

Николай Посыпанко из Vygon Consulting считает, что фактические резервы действительно сегодня выглядят избыточными, что прежде всего это справедливо для Сибири, где резервируется почти треть мощностей (27,55%). Но «к срезанию резервов и закрытию "лишних" мощностей надо подходить разумно», предупреждает аналитик: достигнутый профицит в большинстве энергорайонов позволяет проводить проекты модернизации ТЭС и удерживает цены на действующую мощность, сокращая платежи потребителей.

Татьяна Дятел