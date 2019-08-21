Покупатели решили не мудрить с часами

Продажи смарт-браслетов в России обогнали по темпам роста результат умных часов и достигли в первом полугодии 2019 года рекордных 1 млн штук, свидетельствуют данные ритейлеров. Смарт-браслеты стали близки к умным часам по функциональности, и потребители почти не видят между ними разницы, отмечают эксперты. Поддержать продажи часов может легализация технологии eSIM.

По итогам первого полугодия в России продано 1 млн смарт-браслетов на общую сумму 2,3 млрд руб., сообщили “Ъ” в объединенной компании «Связной—Евросеть». По ее данным, результаты на 140% и 141% соответственно превышают показатели аналогичного периода прошлого года. В продажах смарт-браслетов доминирует Xiaomi c долей рынка в 60%, отмечают в группе «М.Видео—Эльдорадо». В число наиболее популярных брендов также входят Jet, Honor, Ritmix и Smarterra, уточнил ритейлер. Средняя цена устройств осталась на уровне прошлого года и составила 2,2 тыс. руб.

Xiaomi лидирует по поставкам в Россию умных браслетов и по итогам второго квартала, следует из отчета Canalys, с которым ознакомился “Ъ”. На долю бренда пришлось 40% всех поставок, рост год к году составил 40%. Второе место заняла Huawei с долей 22% и ростом 56%. Третье место с 3% рынка занял бренд дочерней структуры Xiaomi — Amazfit, во втором квартале объем устройств, поставленных им на российский рынок, вырос на 36%. Объем поставок браслетов Garmin снизился на 42%, составив также 3%.

Кроме того, в январе—июне было продано 300 тыс. умных часов на сумму 8 млрд руб., подсчитали в «М.Видео—Эльдорадо». Их продажи выросли на 60% в штучном и на 75% в денежном выражении год к году. В число лидеров вошли модели Apple Watch Series 4, Samsung Galaxy Watch и Garmin. Средняя стоимость устройств в первом полугодии, по оценке ритейлера, увеличилась на 9%, до 26,5 тыс. руб. Всего, по данным «Связного—Евросети», россияне приобрели 1,8 млн носимых устройств на общую сумму почти 12 млрд руб., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 115% в штуках и на 94% в деньгах.

Умные часы становятся товаром массового спроса, констатирует руководитель департамента «Мобильная техника» «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка. На рост их средней цены повлиял усилившийся спрос на последнее поколение Apple Watch, считает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. Другие бренды, в том числе Samsung, Huawei и Honor, могли нарастить долю за счет регулярных маркетинговых акций, полагает он.

При этом аудитория смарт-часов растет намного медленнее, чем умных браслетов, отмечает бизнес-аналитик дирекции по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. «Для массовой аудитории смарт-часы либо слишком дороги, либо не дают обладателю достаточной статусности, как классические часы люксовых марок»,— указывает он. При этом по функциональности умные браслеты уже приблизились к умным часам, и потребитель практически не видит разницы, за исключением размера экрана, отмечает Сергей Вильянов.

Новый толчок для рынка умных часов может дать запуск технологии eSIM в России (ее поддерживают Apple Watch), которая пока законодательно не регулируется, рассчитывает господин Вильянов. Антон Фомин также ожидает экспансии классических производителей часов в область высокотехнологичных решений. Так, недавно один из крупнейших часовых вендоров Fossil купил производителя смарт-часов Misfit, а Swatch выпустила часы, совместимые с iOS, напомнил он.

Юлия Тишина