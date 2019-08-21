«Ситимобил» разделит чек

Клиенты агрегатора такси «Ситимобил» смогут разделить поездки с незнакомцами, компания уже начала тестировать функцию в Подмосковье. Аналогичную услугу при заказе из Домодедово уже более полутора лет предлагает «Яндекс.Такси», но пока так и не масштабирует. Это может говорить о небольшом спросе, полагают аналитики.

Как стало известно “Ъ”, агрегатор такси «Ситимобил» начал предлагать услугу совместных поездок (райдшеринга). Представитель компании Георгий Лобушкин подтвердил факт тестирования такого сервиса, оно проходит в одном из районов Подмосковья. Позднее «Ситимобил» планирует масштабировать функцию на другие регионы.

Тариф для совместных поездок будет называться «Попутчики». По словам представителя компании, пользователь сможет выбрать его перед заказом, а затем алгоритм приложения сам найдет пассажиров. «Для пассажира стоимость такой совместной поездки будет дешевле, чем на тарифе "Эконом", поскольку сумма делится на двоих с попутчиком»,— пояснил господин Лобушкин. По его словам, для водителя при этом заработок будет выше. В компании хотят проверить реакцию людей на поездки с незнакомцами и при этом создать «недорогую альтернативу общественному транспорту для локальных повторяющихся поездок от транспортных хабов, метро и железнодорожных станций к спальным районам и обратно».

22,69% «Ситимобил» принадлежат Mail.ru Group, которая планирует консолидировать не менее 75% сервиса и внести его в создаваемое СП со Сбербанком. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Сити-Мобил» по РСБУ в 2018 году составила 1,07 млрд руб., чистый убыток — 3,63 млрд руб. У лидера рынка «Яндекс.Такси» эти показатели составили 26,74 млрд руб. и 1,69 млрд руб. соответственно.

«Яндекс.Такси» тоже тестирует совместные поездки, запустив возможность ехать с попутчиками из аэропорта Домодедово в декабре 2017 года. Такой тариф обойдется клиенту на 20–40% дешевле в сравнении с «Экономом», отмечали в компании, и может увеличить время в пути не более чем на 20%. В конце прошлого года райдшеринг внедрил сервис такси inDriver, но только для междугородных перевозок. Директор Gett в России Максим Жаворонков сообщил, что компания не рассматривает эту технологию в России.

Внедрить возможность брать попутчиков планирует и каршеринговый сервис YouDrive (см. “Ъ” от 9 августа). В такси это тоже может быть популярно, уверен гендиректор YouDrive Борис Голиков. «Если посмотреть на Uber в США, то они очень активно развиваются в этом направлении, и люди активно этим пользуются. Фактически это становится промежуточным звеном между такси и автобусом»,— указывает он. Господин Голиков считает, что совместные поездки — верное направление и с точки зрения экономики компании, в таких условиях агрегатор сможет перестать дотировать поездки и начать зарабатывать.

Райдшеринг в такси — не золотая жила, но потенциал у такого направления может быть, рассуждает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «С другой стороны, тот факт, что на развитом московском рынке такси эта ниша пока не занята, может свидетельствовать о том, что она не так велика. И учитывая, что "Яндекс" такой эксперимент активно развивать пока не стал, можно предположить, что результаты не превзошли их ожидания»,— полагает он. По мнению аналитика, интерес к внутригородскому райдшерингу может быть в аэропортах, но в внутри города в этом меньшая потребность, учитывая большое количество альтернатив, в том числе среди общественного транспорта. Кроме того, для многих клиентов такси — это в первую очередь скорость и комфорт, а шеринг эти аргументы может нивелировать, не исключает господин Либин.

Дмитрий Шестоперов