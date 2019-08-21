Россия обрастает киосками

За последние три года в крупных российских городах количество объектов нестационарной торговли увеличилось почти на треть, выяснили аналитики сервиса «2ГИС». Больше всего киосков открылось в Волгограде, Воронеже и Екатеринбурге. Наименьшую динамику прироста показали Москва и Санкт-Петербург, где власти активно боролись с торговыми павильонами. Разницу тенденций поддерживают федеральные власти, которые, наоборот, подталкивают развитие нестационарной торговли.

По данным исследования, предоставленного “Ъ” сервисом «2ГИС», в российских городах за последние три года на 27% выросло количество киосков — с 22,1 тыс. в июне 2016 года до 28,2 тыс. объектов в июне 2019 года. Самую впечатляющую динамику показал Волгоград, где число киосков выросло на 76%. На втором месте Воронеж с приростом на 48%. В Екатеринбурге тоже заметная динамика — плюс 47%. На улицах Казани число ларьков увеличилось на 38%. Самая низкая динамика в Перми (рост на 16%), Санкт-Петербурге (13%) и Омске (10%). В Москве прирост также относительно невысокий — на 19%, почти до 7 тыс.

Ряд опрошенных “Ъ” экспертов связывают отставание Москвы и Петербурга от других городов с изменившимися правилами размещения нестационарных объектов торговли. Массовая борьба с киосками в столице началась в «ночь длинных ковшей», как называют москвичи 9 февраля 2016 года: тогда в городе прошел масштабный снос торговых павильонов. Такие объекты мэрия признала самостроем. Это была работа по оптимизации числа и места размещения нестационарных торговых объектов, считает вице-президент по стратегическому развитию Института градостроительного и системного проектирования Дмитрий Савин. «Сегодня появление новых таких объектов определяется схемой размещения, утвержденной властями, и ожидать взрывного роста ларьков в столице не стоит. Есть определенная емкость рынка»,— уверен он. Департамент торговли и услуг Москвы, курирующий нестационарную торговлю в городе, не смог подготовить комментарий к вечеру 20 августа.

По примеру Москвы осенью 2016 года волна сноса прошла и в Санкт-Петербурге: тогда сообщалось о планах снести 60 торговых точек. В 2018 году власти города продолжили борьбу с киосками, на этот раз на основании нового ГОСТа, который запрещает установку на тротуарах и вдоль дорог «посторонних предметов». Но в начале 2019 года врио губернатора Александр Беглов наложил мораторий на снос киосков.

Серьезное давление на нестационарную торговлю со стороны местных чиновников наблюдается и в Перми, поэтому динамика прироста киосков здесь не такая большая, как, например, в Воронеже или Казани, поясняет вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Александр Оськин.

Зато отношение федеральных чиновников к стационарной торговле не такое категоричное: в конце 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который поможет вернуть в российские города палатки и киоски. Как заявлял замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, такие форматы нужны в России, поскольку до 40% рынка торговли уже контролируется крупными ритейлерами.

По данным «2ГИС», специализация нестационарной торговли разнится от города к городу: так, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск и Уфа лидируют по количеству киосков по продаже прессы. А в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Воронеже больше всего киосков с фастфудом.

Впрочем, Александр Оськин сомневается в итогах исследования «2ГИС»: по его данным, за последние десять лет только количество киосков прессы сократилось с 42 тыс. до 15,5 тыс. объектов. Среди основных причин он называет высокую арендную плату, которую устанавливают власти городов, что делает этот бизнес подчас нерентабельным. По его словам, сейчас самая дорогая аренда в Москве — от 12 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Никита Щуренков