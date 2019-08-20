Братьям Магомедовым расширяют список обвинений

Следователи ужесточили обвинение братьям Магомедовым: ущерб от их действий вырос более чем в четыре раза — с 2,5 млрд руб. до 11 млрд руб., а в деле появились еще два эпизода. Об этом "Ъ FM" сообщил источник, знакомый с расследованием. Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедова и его брат Магомед с марта прошлого года находятся под арестом — их обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. В ближайшее время они начнут знакомиться с материалами дела. Подробности — у Владимира Расулова.

Дело братьев Магомедовых, видимо, выходит на новый уровень. В свое время оно наделало много шума в бизнес-сообществе — предпринимателям пришлось поволноваться, когда 31 марта прошлого года владельца группы «Сумма» и его брата отправили за решетку. Впрочем, о деталях что тогда, что сейчас было известно не очень много: Магомедовых обвинили в хищениях у «Федеральной сетевой компании», в ходе строительства аэропорта Храброво и стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, при работах на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, а также в выводе активов из «Объединенной зерновой компании» и хищениях при строительстве Чуйского тракта в Новосибирской области.

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Теперь к этому добавились еще два эпизода. И это усложняет положение обвиняемых, говорит партнер юридической фирмы FMG Group Михаил Фаткин. По его словам, судьба Магомедовых теперь будет зависеть от того, смогут ли следователи доказать создание преступного сообщества, ведь это самая тяжкая из вменяемых статей: «Если доказываются эти эпизоды — ущерб, групповой характер преступлений, то, что существовала иерархия, и то, что это преступное сообщество было создано с целью совершения именно этих деяний — тогда вероятность быть осужденными по 210-й статье у братьев Магомедовых достаточна высока. Это для них сейчас самое важное, и это будет влиять на то, будет ли срок лишения свободы выше десяти лет или нет».

Братьям неоднократно продлевали арест, а те, в свою очередь, просили отпустить их из СИЗО, предлагая залог в размере причиненного ущерба — 2,5 млрд руб. На одном из заседаний Магомед Магомедов заявил суду, что это дело отправляет черную метку другим российским бизнесменам:

«Какой это призыв владельцу какого-то проблемного крупного холдинга, если вдруг какие-то проблемы начинают вырисовываться, если, не дай бог, этот человек владеет еще самолетом, недвижимостью и загранпаспортом? Вы знаете, какой ему призыв должен быть? Вали отсюда и побыстрее. Не помогай этому холдингу, не вкладывай туда деньги. Забирай все и вали отсюда».

В сентябре братья Магомедовы по закону могли рассчитывать на выход из СИЗО, так как истекает предельный срок содержания под стражей. Не исключено, что следователи решили предъявить им окончательное обвинение именно сейчас, поскольку в этом случае снова можно будет оставить бизнесменов в изоляторе, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе: «Технически и теоретически им должны поменять меру пресечения. Но здесь, скорее всего, будет по-другому, и срок ареста для ознакомления с обвинением будет продлен, тем более расширяется этот перечень, присоединяются новые эпизоды.

Бизнесмены начнут знакомиться со старыми пунктами, а им будут новые эпизоды подбрасывать. Технически на полгода-год могут и эту песню растянуть».

Самим братьям Магомедовым, очевидно, просто надоело сидеть в СИЗО. Зиявудин на одном из заседаний даже заявил: «Нечего нам делать в этом "Лефортово"». В 2018 году он с состоянием в $1,2 млрд занимал 81-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В этом году эта сумма сократилась до $550 млн, и Зиявудин Магомедов опустился на 185-ю строчку.

Зиявудин и Магомед Магомедовы могут стать фигурантами еще одного уголовного дела — речь идет о заказном убийстве 13-летней давности. В конце августа выяснилось, что показания о причастности совладельцев группы «Сумма» к расстрелу первого зампреда Центробанка Андрея Козлова собирается дать финансист Алексей Френкель. Сейчас он отбывает наказание как заказчик резонансного убийства.