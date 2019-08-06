Осужденный за заказное убийство финансист решил заговорить

Братья Магомедовы могут стать фигурантами дела о заказном убийстве 13-летней давности. Показания о причастности совладельцев группы «Сумма» к расстрелу первого зампреда Центробанка Андрея Козлова собирается дать финансист Алексей Френкель. Сейчас он отбывает наказание как заказчик резонансного убийства. Преступление было совершено в 2006 году. С 2008-го Френкель находится в колонии строго режима, но заговорить решил только сейчас. Почему? И что интересного он может рассказать следствию? Выяснял Григорий Колганов.

Больше десяти лет молчал, но сейчас готов говорить: Алексей Френкель хочет рассказать следствию о причастности братьев Магомедовых к резонансному преступлению. Почему только сейчас, пояснил РБК его адвокат Эдуард Гладилин: недавно арестовали верхушку управления «К» ФСБ, курирующего банковский сектор. В том числе, отправился в СИЗО и полковник Дмитрий Фролов, который в свое время участвовал в расследовании убийства первого зампреда Центробанка и даже, по данным СМИ, получил за это медаль. Возможно, в показаниях Френкеля найдется место и этому офицеру, а потому финансист прежде всерьез опасался за свою жизнь, полагает партнер юридической фирмы FMG Group, бывший сотрудник спецслужб и Центробанка Михаил Фаткин: «Мы можем предположить, что Френкель опасался за свою жизнь в местах лишения свободы до тех пор, пока Фролов находился на свободе. Сейчас последний сам находится в СИЗО, и Френкель перестал бояться за свою жизнь и здоровье и решил быть откровенным. Его показания могут задевать не только Магомедовых, но и самого Фролова».

Но что же такого Френкель может поведать следствию о совладельцах группы «Сумма»? Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн считает, что совсем ничего — осужденный просто пытается выторговать себе досрочное освобождение. «Зиявудин Магомедов категорически настаивает на полной непричастности к этому эпизоду. И если такое заявление будет сделано, то иначе как оговором со стороны заинтересованного в условно-досрочном освобождении лица, осужденного за это преступление, то есть Френкеля, мы это считать не можем»,— заявил Гофштейн.

Френкель и Магомедовы знакомы минимум с середины 90-х. Тогда первый руководил банком «Диамант», принадлежавшим вторым. Кредитная организация довольно быстро закрылась. Френкель продолжил работу в сфере финансов. А зампреда ЦБ Андрея Козлова, по версии следствия, заказал, когда тот отказался включать его банк в систему страхования вкладов. При этом подсудимый своей вины не признал. Так, может быть, в основе резонансного убийства лежит другой, более сложный мотив? Бывший банкир Павел Сакадынский вспоминает, что Козлов своей принципиальностью мешал многим, так что в его устранении мог быть заинтересован самый широкий круг высокопоставленных лиц: «Вся эта затея с АСВ и со страхованием вкладов, это же был он. Вступление в АСВ было некоей гарантией того, что люди могут в этот банк деньги нести. Это мешало всем, в основном руководству ЦБ».

Братья Магомедовы в СИЗО с марта прошлого года. И за это время в резонансном деле не произошло практически ничего, кроме многократного продления ареста. Возможно, с помощью показаний Алексея Френкеля этому разбирательству пытаются придать новый импульс, рассуждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов: «Возникал вопрос, насколько вообще перспективным будет данное дело. Конечно же, история с Козловым — это очень серьезный драйвер для активизации давления на Магомедовых.

Во-первых, дело Козлова еще резонансное, во-вторых, там есть свидетель, в-третьих, если все это дело еще вешается на ситуацию с управлением “К”, это может привести к дополнительным расследованиям в отношении целого ряда игроков».

В любом случае для появления в деле Магомедовых эпизода с заказным убийством одних показаний Френкеля мало, резюмирует партнер FMG Group Михаил Фаткин: «Ему все-таки необходимо будет дать более конкретные сведения о причастности Магомедовых к какой-либо преступной деятельности. Это не просто, мол, я помню. Это должны быть конкретные вещи, обстоятельства, которые должны подтверждаться другими доказательствами, кроме его слов».

В общем, не исключено, что скоро нас ждет очень интересный поворот сразу в двух резонансных делах. Если, конечно, следствие согласится принять показания Френкеля. Но если нет, это тоже будет крайне любопытный сигнал.

Братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых обвиняют в мошенничестве, создании организованного преступного сообщества и особо крупном хищении в 2,5 млрд руб. Им грозит до 30 лет тюрьмы.