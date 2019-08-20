Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года на 0,8 года превысила показатель за аналогичный период 2018-го, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения в Кремле. При этом у женщин средняя продолжительность жизни еще выше — 78,5 года.

«Произошло это благодаря существенному снижению числа смертей за полгода на 28,4 тыс. человек. Это последние данные по сравнению с первым полугодием 2018 года. Фактически, мы сейчас находимся на исполнении (показателей по нацпроекту "Здравоохранение" 2020 года.— “Ъ”), если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего года»,— сказала госпожа Скворцова (цитата по ТАСС).

Согласно нацпроекту «Здравоохранение», средняя ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна вырасти до 78 лет. В 2030 году этот показатель должен подняться до 80 лет.

По итогам совещания Владимир Путин, среди прочего, поручил правительству организовать подготовку региональных программ модернизации медучреждений первичного звена здравоохранения. Программы должны быть защищены не позднее 1 июля 2020 года.

Подробнее о неравенстве в продолжительности жизни мужчин и женщин читайте в публикации “Ъ” «Смерть разделят по полам».