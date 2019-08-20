Правительство разработало новые правила работы ломбардов

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в законодательство о работе ломбардов. В них содержатся следующие изменения:

ограничивается размер максимального займа. Размер займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи;

повышается минимальная стоимость вещи, которую ломбард может продать только на отрытых торгах. Планка увеличивается с 30 тыс. до 300 тыс. руб.;

продлевается время работы ломбардов на три часа — до 23:00. Сейчас ломбарды работают ежедневно с 8:00 до 20:00;

вводится запрет на использование слова «ломбард» в наименовании юридическим лицам, сведения о которых не внесены госреестр ломбардов или собираются получить статус ломбарда;

статус ломбарда можно будет получить только с того дня, как ЦБ внесет о нем сведения в госреестр ломбардов; ЦБ также может в случае нарушений ограничить работу ломбардов, не обращаясь в суд, исключив организацию из реестра.

О том, как ломбарды пытаются компенсировать снижение выручки, читайте в материале “Ъ” «Ломбарды уходят на комиссию».