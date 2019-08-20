Лавров рассказал о российских военных «на земле» в сирийском Идлибе

Российские военнослужащие находятся в сирийской провинции Идлиб, и в Москве могут оперативно получать достоверную информацию о происходящем в регионе, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров. «Естественно, мы не просто следим за ситуацией, наши военные находятся "на земле"»,— сказал господин Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, любые вылазки террористов из зоны деэскалации «будут жестко пресекаться». «Мы четко дали понять, что если они будут осуществлять вылазки из этой зоны против сирийской армии, против гражданского населения, против нашей авиационной базы в Хмеймиме, то эти вылазки будут жестко подавляться»,— добавил он.

Накануне ВВС Сирии атаковали турецкий вооруженный конвой после того, как Дамаск заподозрил Анкару в помощи боевикам в Хан-Шейхуне, который сейчас штурмует сирийская армия. В Сирии рассматривают направление Турцией военной колонны с оружием и боеприпасами как «посягательство на свой национальный суверенитет».

Анкара все обвинения отрицает. В Минобороны Турции заявили, что в результате атаки на колонну погибли три мирных жителя, еще 12 ранены.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Турция применила высокосочинское оружие».