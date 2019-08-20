Хлебным крошкам придали политическое значение

Премьеру Израиля пришлось оправдываться за скандальную выходку своей жены на Украине: Сара Нетаньяху отказалась пробовать приветственный каравай во время визита в Киев, где состоялась встреча Биньямина Нетаньяху с президентом Владимиром Зеленским. Израильский премьер-министр обратил произошедшее в шутку, сказав, что этот инцидент был нужен, чтобы привлечь внимание СМИ к его визиту. Также он добавил, что его жена вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета именно из уважения к Украине. Как отреагировали на поведение супруги Нетаньяху? И может ли ее выходка иметь последствия для двусторонних отношений? Об этом — Яна Пашаева и Виктория Феофанова.

«Надругалась над приветственным караваем», «Думала, никто не заметит, но не тут-то было» — такие заголовки можно было встретить в российской и украинской прессе, которой, кажется, из визита израильского премьера на Украину больше всего запомнился неосторожный поступок Сары Нетаньяху в аэропорту. У трапа Биньямина Нетаньяху и его жену встречали девушки в национальных нарядах и традиционными хлебом-солью в руках. И если глава кабинета министров Израиля, как водится, отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и съел его, то его супруга с загадочной улыбкой раскрошила угощение и по непонятным причинам уронила крошки на землю. Кто-то увидел в этом брезгливость и неуважение к Украине.

Согласно другой версии, госпожа Нетаньяху просто была не в настроении — причиной стал неприятный инцидент на борту самолета, рассказал обозреватель "Ъ FM" Михаил Гуревич: «Считается, что во время полета в Киев экипаж самолета как-то неправильно ее поприветствовал, на ее взгляд, с недостаточным уважением. Говорят, что она даже попробовала пройти в кабину пилота, но ей воспрепятствовали сотрудники службы безопасности. Но пилоту пришлось обратиться к ней еще раз.

В этом ничего нового для израильтян нет: экстравагантное поведение супруги премьер-министра в отношениях с собственными сотрудниками и госслужащими уже давно обсуждают в прессе».

О вспыльчивом характере супруги израильского премьера ходят легенды, журналисты даже называют ее «Бешеная Сара». Чаще всего объектом ее критики становилась прислуга: домашний персонал подавал в суд на жену премьера, обвиняя ее в унижениях. Одну из горничных уволили из-за подгоревшего супа, а другая жаловалась на то, что госпожа Нетаньяху заставляла ее менять одежду и принимать душ несколько раз в день, чтобы та не занесла грязь. Не устраивало супругу премьер-министра и качество еды в официальной резиденции, из-за чего она часто заказывала блюда из ресторанов за государственный счет. Это обернулось большим скандалом: Сару Нетаньяху обвинили в растрате, но она признала вину и отделалась штрафом в 55 тыс. шекелей или в 1 млн руб.

Вместе с тем, несдержанность супруги Нетаньяху никак не повлияет на израильско-украинские отношения, считают аналитики, тем более переговоры между Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху уже прошли и небезуспешно. Политики, в частности, договорились о расширении зоны свободной торговли. Но речь могла идти и о других вопросах, которым поведение Сары Нетаньяху точно не могло помешать, а даже наоборот, убежден киевский политолог Алексей Курпас: «Может, это вообще отвлекающий маневр от чего-то совсем другого, о чем говорили политики. Сообщения о том, что зона свободной экономической торговли расширена, ни о чем не говорят. Израиль — это государство, которое играет на политическом поле важную роль. С учетом того, что партия "Ликуд" связана с Россией, и в то же время у Израиля тесная связь с президентом США Трампом, то Биньямин Нетаньяху вполне мог приехать на переговоры, имея в портфеле некие итоги американо-российских договоренностей, и попытаться донести их до Зеленского».

Даже если Владимира Зеленского и смутил инцидент с участием Сары Нетаньяху, то ему проще его не заметить: украинскому президенту, как убеждены политологи, выгодно налаживание контактов с премьером Израиля, у которого сложились теплые отношения и с Владимиром Путиным, и с Дональдом Трампом.

В офисе Владимира Зеленского уже заявили, что не считают поступок Сары Нетаньяху проявлением неуважения. Там отметили, что инцидент не может затмить важности визита премьер-министра Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет.