Биньямина Нетаньяху записывают в миротворцы

Биньямину Нетаньяху прочат роль посредника между Москвой и Киевом. Премьер-министр Израиля прибыл на Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Перед своей поездкой, отвечая на вопросы журналистов, Нетаньяху не исключил, что станет тем человеком, который поможет Москве и Киеву наладить отношения. Возможен ли такой сценарий? Разбирался Александр Рассохин.

Биньямин Нетаньяху стал первым политиком мирового уровня, которого Владимир Зеленский принимает в Киеве в качестве президента. А также первым за 20 лет премьер-министром Израиля, оказавшимся на Украине. Предполагается, что два лидера обсудят вопрос безвизового въезда, создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и посетят заповедник «Бабий Яр» — мемориал жертвам Холокоста. Но куда интереснее, о чем Нетаньяху и Зеленский будут говорить тет-а-тет? Директор Киевского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предполагает, что речь пойдет о конфликте Украины и России и о том, чтобы Нетаньяху стал посредником в разрешении спора: «Играют традиционные экономические связи. Израиль бизнес ведет и с Россией, и с Украиной. У него есть свои интересы в коммуникациях с Россией. Я думаю, что Израиль не против отыграть роль посредничества в конфликте между Украиной и Россией на фоне того, что его влияние на Украину возрастает».

Разговоры о том, что Нетаньяху мог бы примерить на себе роль посредника, появились на прошлой неделе. Об этом журналисты напрямую спросили премьер-министра. И он такую возможность не исключил. В сентябре пройдут досрочные выборы в Кнессет, а потому статус миротворца был бы на руку Нетаньяху, считают политологи. Впрочем, даже в Израиле многие называют такой сценарий пока только гипотетическим, говорит профессор политологии Ариэльского университета Зеэв Ханин. Да и направляясь в Киев, Нетаньяху скорее пытается заручиться поддержкой тех избирателей, которые когда-то уехали из Украины.

«Нетаньяху сообщил, что к нему нередко обращаются с предложениями посредничества. Израиль за последние 10 лет стал заметным субъектом не только в региональной, но и в международной глобальной политике.

Время от времени премьер-министр рассматривает подобные предложения, но до тех пор, пока к нему не обратились ни из Москвы, ни из Киева, эта идея является сугубо гипотетической»,— пояснил Ханин.

Владимир Зеленский и до выборов, и после своей победы заявлял, что намерен решить самые актуальные для страны вопросы — вопросы Донбасса и Крыма. В начале лета администрация украинского президента заговорила о расширении «нормандской четверки» до шестерки, с включением в группу лидеров США и Великобритании. Нечто похожее, судя по всему, происходит и сейчас, предполагает автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин. Киев пытается получить поддержку сторонних игроков. «Определенные круги в окружении Зеленского и, в частности, по линии Коломойского предпринимали усилия, чтобы вовлечь Нетаньяху в переговорный процесс. Пока я вижу в этом какие-то импровизации новой украинской администрации, которая хочет вовлечь новых посредников в переговоры и таким образом максимально усилить свою позицию»,— заявил Скоркин.

Но если предположить, что Нетаньяху и правда станет посредником между Москвой и Киевом, то что может сделать израильский премьер для нормализации непростых отношений? Конечно, нужно добиваться выполнения минских соглашений, продолжает директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, но речь может зайти и о более прорывных шагах:

«Израиль может быть эффективным, например, в деблокаде Крыма и Донбасса.

Там есть экономические интересы, в том числе и Израиля,— это снятие ограничений на торговлю с этими регионами, возможно, восстановление пассажирского сообщения. Для Крыма отдельно это вопрос воды, для Донбасса — вопрос торговли энергоносителями, уголь в обмен на электроэнергию».

Отношения Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина называют доверительными и деловыми. Поэтому, на первый взгляд, премьер-министр Израиля выглядит весьма неплохим кандидатом на роль миротворца. Другой вопрос: нужны ли Москве какие-либо посредники?

Визит Биньямина Нетаньяху на Украину продлится до 20 августа.