Свердловские профсоюзы поддержали Шипулина на выборах в Госдуму

Федерация профсоюзов Свердловской области и биатлонист Антон Шипулин, претендующий от «Единой России» на мандат депутата Госдумы, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Стороны договорились проводить совместные мероприятия с трудовыми коллективами и профсоюзным активом. Организация опубликовала обращение с призывом поддержать кандидатуру Антона Шипулина. «Антон Шипулин, в свою очередь, выразил готовность в случае избрания активно взаимодействовать с профсоюзами и вступить в межфракционную группу “Солидарность” в Госдуме РФ»,— говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия» подала в Свердловский областной суд иск о снятии с выборов Антона Шипулина. Иск подан из-за того, что у кандидата обнаружились вклады в иностранных банках. Выборы пройдут 8 сентября.

О политических амбициях спортсмена — в материале “Ъ” «Антон Шипулин может поменять лыжи на думское кресло»