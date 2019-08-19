«Справедливая Россия» просит снять Шипулина с выборов в Госдуму из-за ошибки в декларации

Партия «Справедливая Россия» подала в Свердловский областной суд иск о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области. Иск подан из-за того, что господин Шипулин не задекларировал ценные бумаги на почти 14 млн руб. Как сообщили в суде, заседание назначено на 21 августа.

Ранее сообщалось, что Антон Шипулин не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму более 3,6 млн руб. и 10 тыс. облигаций в Сбербанке на общую сумму 10 млн руб. Кроме этого, кандидат скрыл вклад в банке «Открытие» на сумму более 2,3 тыс. руб. Незадекларированные средства нашли у кандидата от КПРФ Дмитрия Зенова, который не указал вклады в ВТБ на 8 тыс. руб. и в Сбербанке на более чем 112 тыс. руб. Остальные кандидаты скрыли от избиркома менее 10 тыс. руб.

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В избиркоме “Ъ-Урал” сообщили, что не намерены исключать кандидатов из-за ошибок в декларации. «Избирательная комиссия не уполномочена применять других санкций к кандидатам за предоставление недостоверных сведений»,— сообщили в организации. Получить оперативный комментарий от представителя Антона Шипулина не удалось — телефон его предвыборного штаба не отвечал.

Выборы пройдут 8 сентября. Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. На депутатский мандат от Серовского округа претендуют биатлонист Антон Шипулин от «Единой России», депутат думы Качканара Габбас Даутов от КПРФ, фельдшер скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин от «Справедливой России», зампредседателя реготделения Ирина Скачкова от «Яблока», общественница Евгения Чудновец от ЛДПР и адвокат Игорь Рузаков от партии «Зеленые».

О политических амбициях спортсмена — в материале “Ъ” «Антон Шипулин может поменять лыжи на думское кресло».

Артем Гирш, Екатеринбург