В Ростове назначили новых глав Ленинского, Советского и Кировского районов

На заседании городской Думы Ростова приняты решения о назначении новых глав трех районов города. Об этом сообщает МУП «Ростов официальный».

Главой администрации Кировского района стала Наталия Симаченко, которая с конца июня была исполняющей обязанности. Ранее госпожа Симаченко работала заместителем главы Первомайского района. Должность главы администрации Кировского района занимал Роман Волошин, в мае он уволился по собственному желанию.

На должность главы администрации Ленинского района города назначен Владимир Островский. До этого он был первым заместителем главы администрации этого района. Ранее пост главы района занимал Александр Новицкий, в июне он был назначен заместителем главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам.

Советский район Ростова возглавил Павел Исаков. До этого он был и. о. главы администрации этого района. До него пост главы администрации Советского района занимал Олег Свистунов.

Кристина Федичкина