Кировский район Ростова возглавила Наталия Симаченко

На должность исполняющего обязанности главы администрации Кировского района назначили Наталию Симаченко, сообщили „Ъ-Юг“ в районной администрации.

До назначения Наталия Симаченко была первым заместителем главы администрации Первомайского района. На сайте музея «Россия-моя история» указано, что госпожа Симаченко внесла большой вклад в организацию культурно-массовых и социально значимых мероприятий на территории парка.

Ранее Кировский район Ростова возглавлял Роман Волошин. В мае этого года он покинул пост по собственному желанию.

Кристина Федичкина