«Союз славянских сил Руси» признан экстремистской организацией

Верховный суд Коми признал экстремистской организацией межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси» (СССР), сообщается на сайте суда. Решение вступило в силу.

Организацию «СССР» создал врач-стоматолог Сергей Тараскин. В 2010 году он объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи господина Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а действующая власть и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимны. По данным УФСБ, сейчас у организации порядка 150 тыс. последователей.

В апреле Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отправил принудительное лечение Андрея Злоказова, обвиняемого в призывах к экстремизму (ст.280 УК РФ). Именуя себя «главой Свердловской области РСФСР», в феврале 2016 года он разослал приказы командованию войсковых частей, расположенных в регионе. В нем он требовал организовать отряды самообороны против действующей власти. Подсудимый отказывался признавать вину и решение суда. В конце июля 2019 года в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудники на ФСБ, Росгвардии и главного управления по противодействию экстремизму МВД задержали более 20 членов радикальной организации «Домой в СССР».

Подробнее — в материале «Нижневартовск не поддержал "СССР"»