Нижневартовск не поддержал «СССР»

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудники ФСБ, Росгвардии и главного управления по противодействию экстремизму МВД задержали более 20 членов радикальной организации «Домой в СССР». По версии следствия, они планировали вооруженные захваты административных зданий, а были задержаны после попытки захватить офисное помещение с помощью лома и «приказа председателя горисполкома». Официально силовые ведомства информацию об операции не разглашают.



О задержании в Нижневартовске более 20 членов организации «Домой в СССР» сообщило информагентство Ura.ru и подтвердили два неаффилированных источника “Ъ-Урал” в правоохранительных органах. По их словам, задержанные планировали вооруженные захваты административных зданий, в том числе полиции и налоговой инспекции.

Задержания прошли в субботу. Поводом стала попытка членов организации захватить офисное помещение по улице Мира, 58. В субботу вечером несколько человек при помощи лома взломали двери закрытого офиса. При себе у них был «приказ председателя горисполкома» за подписью «и.о. председателя» И. Горбачевой «о назначении комиссии на осмотр пустующего помещения». В комиссию также вошел «начальник УВД ХМАО МВД РСФСР» Л. Кучаев.

Через несколько секунд после проникновения в помещение ворвались сотрудники СОБРа и ФСБ. «Радикалы не понимали, что происходит и кто все эти люди вокруг. Они угрожали сотрудникам “прокуратурой СССР“, показывали изданные ими же приказы и вели себя так, будто уверены в правомерности своих действий»,— рассказал источник информагентства. Всего было задержано более 20 последователей организации «Домой в СССР», среди которых члены «Государственно-Народной Чрезвычайной Комиссии СССР» (ГНЧК).

В одном из офисов, находящихся в здании, “Ъ-Урал” рассказали, что проникнуть члены организации пытались в помещение бывшей пиццерии, которая уже несколько лет не работает. «К нам приходил участник этой акции. Он рассказал, что согласно советской, действующей, по их мнению, конституции, помещение это принадлежит городскому исполнительному комитету. И он сказал, что они бесплатно у города помещение заберут»,— рассказал сотрудник офиса, пожелавший не афишировать свое имя.

В региональном управлении ФСБ по Тюменской области от комментариев отказались. В Росгвардии по УрФО информацию не подтвердили и не опровергли. Собеседник “Ъ-Урал” в Росгвардии добавил, что «не знает, как случилась такая утечка». Как пояснили источники “Ъ-Урал”, более подробную информацию пока не раскрывают, поскольку следственные действия продолжаются.

В отделе информации и общественных связей УМВД по ХМАО рассказали, что в полицию поступали письма от представителей организации «Домой в СССР» с требованием освободить здания, которые они сейчас занимают. В случае отказа авторы сообщений не исключали силовой захват помещений. В управлении пояснили, что дадут ответ на письма в соответствии с законом — в течение 30 дней.

Это не первый случай задержания последователей движения «Граждане СССР» на Урале. В апреле Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение Андрея Злоказова, обвиняемого в призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). Именуя себя «главой Свердловской области РСФСР», в феврале 2016 года он разослал приказы командованию войсковых частей, расположенных в регионе. В нем он требовал организовать отряды самообороны против действующей власти. Подсудимый отказывался признавать вину и решение суда.

Речь идет об организациях, аналогичных «Союзу Славянских Сил Руси» — «СССР». Первым «возродить» СССР задумал врач-стоматолог Сергей Тараскин. В 2010 году он объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи господина Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а действующая власть и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимны. По данным УФСБ, сейчас у организации порядка 150 тыс. последователей.

Анна Лапина