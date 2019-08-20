Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева

Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС. Выездное заседание суда прошло в Государственном комитете нацбезопасности республики. Там находится следственный изолятор, в котором содержится господин Атамбаев.
Экс-президент Киргизии был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции, который сопровождался массовыми беспорядками с участием сторонников экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, еще 85 пострадали. Алмазбека Атамбаева обвиняют в соучастии в убийстве, коррупции и вооруженном сопротивлении властям. Также он подозревается в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками.
Подробности — в материале “Ъ” «У экс-президента Киргизии прибавилось дел».
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