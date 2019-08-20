Объект ЮНЕСКО вытесняют на обочину

Экологи обеспокоены идеей строительства железной дороги от Адлера до Минвод — о таких планах недавно заявил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. По его словам, строительство железной дороги будет логичным в дополнение к автомобильной трассе, строительство которой обсуждается уже много лет. Основным препятствием для обоих проектов является тот факт, что дорога должна пройти через Кавказский биосферный заповедник, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Экологи указывают, что реализация этих планов не только потребует существенного изменения законодательства об особо охраняемых природных территориях, что создаст опасный прецедент для всей заповедной системы. Кроме того, эксперты отмечают риск исключения заповедника из списка природного наследия ЮНЕСКО.

Власти СКФО продвигают идею строительства железной дороги от Адлера до Архыза. Об этом на днях заявил полпред президента РФ Александр Матовников, выступая перед участниками молодежного лагеря «Машук» в Пятигорске. Господин Матовников рассказал, что инициировал перед РЖД идею строительства железной дороги в дополнение к автомобильной, «чтобы "Ласточка" от аэропорта Сочи ехала в "Розу Хутор", Архыз и дальше на Минводы», так как это «стратегически очень грамотно». По его словам, в ближайшее время необходимо проработать вопрос строительства «с научным подразделением компании для просчета экономики возможного будущего проекта». Что касается строительства автотрассы Сочи—Кавминводы, господин Матовников уточнил, что это не его идея, но он ее «продвигает»: «Президент в курсе, я ему докладывал». По его словам, проработка идеи строительства автодороги шла с 2012 года, и дорога будет очень кстати, в связи с проектом по созданию туристско-рекреационного кластера в Карачаево-Черкесии, который планируется ввести до 2022 года. «Есть проблема, что это территория биосферного заповедника,— отметил полпред.— Сейчас идет проработка этого вопроса в профильных министерствах».

Идея строительства дороги между курортами Кавминвод и Черноморским побережьем рассматривалась еще в середине прошлого века. Проект автомобильной дороги Черкесск—Адлер на перегоне станица Преградная—поселок Красная Поляна был разработан еще в 1961 году. Но тогда строить дорогу через заповедник не стали. Вновь эту идею реанимировал губернатор Ставрополья Александр Черногоров в начале 2000-х. Тогда же появилось несколько вариантов строительства дороги, которые в той или иной мере затрагивали территорию Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка, но все они были забракованы Росприроднадзором. Очередным лоббистом строительства дороги на Сочи стал нынешний ставропольский губернатор Владимир Владимиров. Весной 2017 года на совещании по развитию Северного Кавказа под председательством Дмитрия Медведева господин Владимиров доложил о необходимости стройки, и премьер дал поручение рассмотреть вопрос строительства. В сентябре 2018 года господин Владимиров сообщил, что проект автотрассы «Сочи—Кисловодск» уже прошел необходимые согласования с ФСБ и Минобороны России, остался лишь вопрос по «11-километровому участку биосферного заповедника», в связи с чем «необходимо будет внесение изменений в законодательство». «Мы очень плотно над этим работаем, и я думаю, мы эту ситуацию сломаем,— добавил тогда губернатор.— И, как мы и декларировали, к 2020 году закончим проектирование и начнем строить».

В министерстве дорожного строительства края, где после поручения Дмитрия Медведева в 2017 году был составлен «приблизительный маршрут прохождения дороги», сообщили, что в настоящее время никакой актуальной информации по строительству дороги нет, поскольку вопрос прорабатывается на федеральном уровне. В Минприроды и ОАО «РЖД» не успели оперативно ответить на запрос “Ъ”.

Единственная причина, почему проект по строительству автомобильной дороги до сих пор не реализован,— невозможность ее прохождения через заповедник без существенного изменения федерального законодательства, напоминает руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринписа России» Михаил Крейндлин. «Соединить эти населенные пункты, минуя заповедник, не получится, а строительство таких объектов запрещено на ООПТ,— указывает он.— Эти планы могут привести не просто к переводу этой территории в список природного наследия под угрозой, а к исключению его из списка объектов ЮНЕСКО. Речь не просто об изъятии части территории: дорога буквально расчленит заповедник на отдельные куски». Директор регионального отделения WWF «Российский Кавказ» Валерий Шмунк отмечает, что проект потребует полного изменения законодательства об ООПТ, что создаст опасный прецедент для всей заповедной системы. «Какое бы технологическое решение ни было принято, проект повлечет самые негативные последствия,— говорит он.— Будет вырублен лес, территория замусорится. Также из-за распространения чужеродных растений и насекомых во время строительных работ биоразнообразию заповедника будет нанесен существенный ущерб — со временем ценность этой территории может быть потеряна».

Александра Ларинцева, Пятигорск; Анна Васильева