«Западный Кавказ» и «Золотые горы Алтая» вписали в отчет ЮНЕСКО

Вчера на 42-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО без обсуждения принято решение о недопустимости застройки природных объектов «Западный Кавказ» и «Золотые горы Алтая» в России. Однако экологи называют эти меры недостаточно жесткими. Они надеются, что в 2020 году ЮНЕСКО предъявит России более серьезные требования по сохранению природных объектов. В следующем году международная организация должна оценить угрозу по пяти «самым проблемным» российским природным территориям, на которые российские чиновники и компании имеют свои планы.

Заседание Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО с начала недели проходит в Баку. Вчера международная организация вынесла решения по нескольким российским объектам всемирного наследия. В частности, ЮНЕСКО приветствовало подтверждение российской стороны, что маршрут планируемого газопровода «Сила Сибири-2» (бывший проект «Алтай») будет проходить в обход объекта «Золотые горы Алтая» (см. “Ъ” от 4 марта). Впрочем, в этот раз комитет напомнил свою позицию: любое решение о прохождении газопровода через природоохранную территорию будет основанием для перевода в список всемирного наследия под угрозой. В связи с этим организация просила предоставить документы, которые бы подтверждали альтернативный маршрут.

Также ЮНЕСКО «с обеспокоенностью отметило», что российские власти не предоставили информацию по месторождению золота Малый Калычак в Горном Алтае, и попросило это исправить до 1 февраля 2020 года.

В своем решении комитет напоминает: добыча полезных ископаемых несовместима со статусом всемирного наследия.

Как ранее сообщал “Ъ”, в Минприроды заявляли, что лицензия на добычу золота у Телецкого озера была приостановлена. Впрочем, согласно государственному реестру участков недр и лицензий, договор на пользование месторождением Малый Калычак действует до 2027 года.

Также ЮНЕСКО приняло решение по объекту «Западный Кавказ». Напомним, на прошлогодней сессии международная организация выразила обеспокоенность планами российских компаний по строительству горно-туристической инфраструктуры на территории Сочинского национального парка и Сочинского заказника. Как сообщал “Ъ”, «Газпром» изучал возможность проложить горнолыжные трассы рядом с объектом всемирного природного наследия (см. “Ъ” от 5 июня 2018 года). Однако российские власти отчитались: никаких планов развития туристической инфраструктуры вблизи природоохранной территории международного значения нет.

В этом году от России комитет настоятельно потребовал прислать еще раз подтверждение, что компании оставили эти планы окончательно. Кроме того, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО снова рекомендовал отказаться от строительства дороги к полигону научного центра «Биосфера». Активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу», а также «Новая газета» и «Радио Свобода» ранее заявляли, что научный центр, строительство которого началось в 2002 году, является горнолыжным курортом «Лунная поляна», который якобы возводился для отдыха президента Владимира Путина. Как ранее писал “Ъ”, осенью прошлого года строительство дороги к «Лунной поляне» снова возобновилось.

«Мы приветствовали решение комитета, но еще обратили внимание на факты, которые не учтены ни в решении ЮНЕСКО, ни в отчете российской стороны,— сказал “Ъ” руководитель отделения "WWF России" "Российский Кавказ" Валерий Шмунк.— Кроме дороги на “Лунную поляну” с юга строится другой кусок дороги, которая упирается фактически в границы объекта всемирного наследия».





По его словам, такое строительство может повлечь «трудно предсказуемые последствия», в частности дорога прервет миграционные пути животных и нарушит целостность объекта всемирного наследия.

Экологи называют решение комитета этой сессии «недостаточно жестким». «В прошлом году говорилось, что если Россия не предоставит однозначный ответ об отсутствии планов на строительство туристических объектов, то "Западный Кавказ" переведут в список всемирного наследия под угрозой,— говорит эксперт "Гринпис Росси" Михаил Крейндлин.— Но в этом году решение было принято без обсуждения, и оно было довольно слабым. Хотя строительство этой дороги является прямым нарушением решений двух сессий комитета». Впрочем, господин Крейндлин обращает внимание, что в 2020 году ЮНЕСКО будет принимать решения по самым «проблемным российским объектам». Речь идет об объектах «Западный Кавказ», «Золотые горы Алтая», «Девственные леса Коми», «Вулканы Камчатки» и «Озеро Байкал». “Ъ” подробно писал о различных планах российских чиновников и компаний на эти природоохранные территории. Экологи надеются, что международная организация в следующем году вынесет «более серьезное решение».

Анна Васильева