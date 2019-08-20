Афганистан не поборол зависимость от террористов

На фоне переговоров между Вашингтоном и движением «Талибан» в Афганистане громко заявила о себе другая террористическая группировка — «Исламское государство». В субботу ее сторонники напали на гостей шиитской свадьбы, убив более 60 человек. А вчера, в столетний юбилей независимости Афганистана, взрывы прогремели в Джелалабаде. Афганский президент Ашраф Гани всячески подчеркивает, что принципиальной разницы между талибами и «Исламском государством» для него нет. Вашингтон придерживается иной позиции: в администрации Дональда Трампа продолжают говорить о скорой сделке с «Талибаном» и сокращении численности войск в Афганистане.

В течение последних нескольких дней в Афганистане произошла серия кровавых терактов, как минимум один из которых был организован группировкой «Исламское государство» (ИГ; запрещено в РФ). Сначала вечером 17 августа на свадьбе в Кабуле прогремел взрыв, который унес жизни 63 человек и ранил более 180. Жених с невестой остались живы, но в интервью телеканалу Tolo News заявили, что их жизнь «сломали за секунды». Власти страны и посольство США в Афганистане назвали это преступление «варварским».

Запрещенное в России движение «Талибан», которое берет на себя ответственность за большую часть терактов в Кабуле, на этот раз заявило, что не имеет отношения к атаке. Это, впрочем, не убедило президента Афганистана Ашрафа Гани. «"Талибан" не сможет снять с себя ответственность за то, что дал убежище террористам»,— написал политик в Twitter. Как выяснилось буквально через несколько часов, «Талибан» действительно не был причастен к атаке. Ответственность за нападение взяли на себя местные сторонники ИГ, объяснив свои действия тем, что большинство гостей были шиитами.

А вчера теракты омрачили другой праздник — День независимости Афганистана. Целью террористов стал Джелалабад. Как заявили власти провинции Нангархар, где расположен этот город, взрывов было около десятка, а число раненых достигло 66. Ответственность за эти теракты по состоянию на вчерашний вечер на себя никто взял.

«Мы отомстим за кровь наших людей, за каждую ее каплю»,— заявил вчера президент Гани, пообещав «уничтожить все прибежища ИГ» и повторив, что «"Талибан" заложил основу для этих жестоких убийств». Сами талибы тоже выступили с заявлением в честь Дня независимости, призвав всех иностранных «захватчиков» покинуть Афганистан, как это в свое время сделали британские и советские войска.

Надежду на полный вывод американских войск дал президент США Дональд Трамп, который, в отличие от своего афганского коллеги, в эти дни высказывался о талибах в позитивном ключе. «Только что закончил очень хорошую встречу (с советниками.— “Ъ”) по Афганистану,— написал он в Twitter 17 августа.— Многие на другой стороне этой 19-летней войны (то есть талибы.— “Ъ”) и мы хотим заключить сделку — если это возможно». Позднее, общаясь с журналистами, господин Трамп подтвердил, что переговоры, которые Вашингтон сейчас ведет и с «Талибаном», и с афганским правительством,— «очень хорошие». «Мы снизили (численность войск в Афганистане.— “Ъ”) до примерно 13 тыс. человек и снизим еще немного, а затем решим, остаемся мы там еще или нет,— сказал господин Трамп.— Это будет зависеть от "Талибана". Это будет зависеть от афганского правительства». Он также добавил, что США в любом случае намерены оставить в Афганистане «очень значительные» силы в виде разведподразделений.

Напомним, что последний раунд переговоров между США и талибами завершился в Дохе в начале месяца, причем обе стороны отметили значительный прогресс (см. “Ъ” от 7 августа). Правда, как тогда заявили в беседе с “Ъ” представители талибов, соглашение все еще требует доработки по нескольким пунктам.

Как пояснил “Ъ” эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, главная цель президента Афганистана — помешать заключению соглашения между талибами и США, так как это ставит под угрозу его власть. «Гани было бы очень выгодно, если бы теракт на свадьбе совершили талибы,— сказал господин Дубнов.— Это стало бы отличным аргументом для противодействия их соглашению с американцами. Однако сами американцы решительно настроены заключить сделку в ближайшее время. Они исходят из того, что когда талибы станут их союзниками, позиции ИГ будут подорваны». Эксперт отметил, что в этом отношении интересы России и США совпадают.

Кирилл Кривошеев