Кофейни экспортируют за океан

Российская сеть кофеен «Даблби» планирует открыть в течение ближайшего года до десяти заведений в США. Американский рынок больше по объему российского, и платежеспособность населения выше, чем у россиян,— это и могло вызвать интерес у владельцев «Даблби». Проблемами могут стать высокий депозит за аренду помещений, достигающий $360 тыс., и необходимость создавать систему обучения персонала.

Сеть кофеен «Даблби» до конца года планирует выйти на рынок США, рассказала “Ъ” основательница компании Анна Цфасман. Первые точки планируют открыть в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Сан-Франциско. До конца 2019 года планируется открыть до десяти кофеен. Определившись со списком стартовых городов, сеть протестирует модель на первых трех заведениях. «Мы изучаем возможность работы в США с одним из наших партнеров. Все заведения будут работать под торговой маркой "Даблби" с обновленным дизайном и учетом местных трендов»,— комментирует госпожа Цфасман.

Сеть кофеен «Даблби» основана в 2012 году, сейчас в нее входит 85 заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Дубае, Барселоне, Праге, Тбилиси и т. д. Совладельцам чайной фабрики Ahmad Tea в России Глебу Смирнову и Сергею Дашкову принадлежат по 39,59% и 35,41% ООО «Даблби» соответственно. Анна Цфасман владеет 14% компании, 11% — у Ольги Бабковой. Выручка сети в 2017 году составила 980 млн руб. Более свежие финансовые показатели в компании не раскрывают.

В США рынок фактически делят три игрока: Starbucks, Dunkin’ и Tim Horton, говорит основатель сети кофеен «Правда кофе» Филипп Лейтес. По его данным, у них около 70% рынка. «Даблби» сможет стать локальной кофейней, считает господин Лейтес. Это, продолжает он, может положительно сказаться на рентабельности, поскольку чашка кофе в таких местах обычно дороже. В США «Даблби» будет развиваться через франшизу, предполагает основатель «Правда кофе». По его мнению, такая модель для головной компании эффективна с точки зрения маркетинга. Анна Цфасман не ответила на уточняющие вопросы “Ъ”.

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров говорит, что преимущество американского рынка по сравнению с российским в большем количестве потенциальных потребителей. Население США в два с половиной раза больше России — 332,8 млн против 146,7 млн, по данным 2019 года. Выше и доходы, продолжает Михаил Гончаров. По данным американского бюро трудовой статистики, средняя ежемесячная зарплата в США в 2019 году составила $3,92 тыс. до уплаты налогов (около 246 тыс. руб.). Среднемесячная номинальная начисленная заработная в России за апрель 2019 года составила 48 тыс. руб. (данные Росстата).

По мнению господина Гончарова, препятствием может стать высокий депозит за аренду помещений под кофейни. По его словам, предоплата в Москве обычно составляет сумму за один-два месяца, а в США — за год. При аренде в $30 тыс. депозит составит $360 тыс., подсчитал эксперт. У «Теремка» в США работали два ресторана, но сеть закрыла эти заведения в июне 2018 года. Михаил Гончаров жаловался на враждебность контролирующих органов в США.

Достичь успеха в США «Даблби» поможет профессионализм собственного менеджмента, уверен Михаил Гончаров. Но управлять компанией из другой страны тяжело, так что сети придется создать систему обучения и контроля качества, оговаривается эксперт. Успешный опыт выхода на рынок США есть у Dodo Pizza. В марте 2018 года основатель сети Федор Овчинников рассказывал «Ведомостям», что выход на рынок США компании нужен был для опыта работы на конкурентном рынке. По его словам, потребители США устали от больших брендов, так что заведения общепита с индивидуальным подходом получают лояльную клиентскую базу. У сети были две пиццерии в США, которые Dodo Pizza продала своему топ-менеджеру Алене Тиховой. Господин Овчинников не ответил на вопросы “Ъ”.

Алексей Полухин, Никита Щуренков