«Малина» вновь пришлась по вкусу «Четвертому каналу»

Екатеринбургская телекомпания «Четвертый канал» через суд пытается вернуть право требования долгов с дочернего предприятия «Малина» на сумму 20,4 млн руб., которое в октябре 2017 года продала пиартехнологу Платону Маматову за 3 млн руб. Господин Маматов полагает, что телекомпания хочет помочь должникам избежать ответственности перед кредиторами. В «Четверке» утверждают, что пытаются не допустить того, чтобы самой компании пришлось выплачивать этот долг.



В понедельник Свердловский арбитражный суд провел предварительное заседание по иску телекомпании «Четвертый канал» к ООО «Прайм Б», руководителем которого является Платон Маматов. Рассмотрение дела по существу назначено на 11 сентября. По данным картотеки дел, телекомпания пытается вернуть право требования долгов на 20,4 млн руб. со своего дочернего предприятия «Малина». Эти средства в 2013–2014 годах «Четверка» оформила в качестве займа для развития интернет-телеканала «Малина», которым занимались журналисты Ольга Шабельникова (Чебыкина) и Екатерина Дегай.

В октябре 2017 года господин Маматов выкупил задолженность за 3 млн руб., в ноябре «Малина» закрылась. В январе 2019 года арбитражный суд по его заявлению признал банкротом ООО «Малина медиа» (юрлицо интернет-телеканала «Малина»). В отношении должника ведется процедура конкурсного производства.

Руководитель «Четверки» Элеонора Расулова пояснила “Ъ-Урал”, что иск к Платону Маматову подан в связи с тем, что сейчас рассматривается заявление о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей «Малины» (будет рассмотрено в конце августа). «Высока вероятность, что такую ответственность понесут юрлица, а не отдельные руководители. В таком случае выплачивать долг в 20,4 млн руб. придется нашей компании, в которую входило предприятие-банкрот. Чтобы перестраховаться, мы решили отменить соглашение»,— сообщила госпожа Расулова.

Господин Маматов считает исковые требования «Четверки» незаконными. «Нет никаких правовых оснований для того, чтобы отменить сделку спустя два года. Тогда я выкупил долг за 3 млн руб., сегодня с издержками из-за судебного процесса сумма выросла до 5 млн руб. Полагаю, теперь я смогу получить обратно не более 2,5 млн руб. Своими действиями “Четверка” превратила сделку в фикцию»,— полагает он. По его мнению, телекомпания просто пытается помочь руководству «Малины» избежать субсидиарной ответственности.

Дарья Соколова