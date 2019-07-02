«Малина» потеряла лицо

Свердловский облсуд признал незаконным использование уральским пиар-технологом Платоном Маматовым фотографий основателя интернет-телеканала «Малина» Ольги Чебыкиной (Шабельниковой) из ее соцсетей. Фотографии он использовал 71 раз в публикациях о задолженности «Малины», кредитором которой является (сумма долга составляет 20 млн руб.). Теперь господин Маматов должен выплатить госпоже Чебыкиной свыше 94 тыс. руб.



Свердловский облсуд обязал Платона Маматова удалить все размещенные им в соцсетях и на сайтах фотографии основателя интернет-телеканала «Малина» Ольги Чебыкиной и выплатить ей 94,2 тыс. руб. Таким образом, апелляционная инстанция согласилась с решением Кировского райсуда Екатеринбурга, удовлетворившим иск госпожи Чебыкиной к господину Маматову и его ООО «Прайм Б» о запрете использования ее изображений и защите авторских прав. Суд также запретил дальнейшее распространение и использование любых ее изображений без ее согласия.

Господин Маматов использовал фотографии 71 раз, когда описывал ситуацию вокруг «Малины». В январе 2017 года Свердловский арбитражный суд удовлетворил его иск о взыскании 20 млн руб. задолженности с телекомпании, созданной в 2012 году. Эту сумму в 2013–2014 годах руководству «Малины» предоставил в качестве займа «Четвертый канал» (принадлежит властям Свердловской области), а господин Маматов выкупил долг в октябре 2017 года за 3 млн руб. В июле прошлого года он подал иск о банкротстве ООО «Малина Медиа» — предприятия, создавшего интернет-телеканал. В отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.

В пресс-службе облсуда рассказали, что свои фото госпожа Чебыкина увидела в сообществах «Долги агентства “Контент-король”» (новый проект госпожи Чебыкиной) в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также и на сайте malina.fun, принадлежащих Платону Маматову. «Женщина не давала своего согласия на использование изображений, а имя автора под размещенными фотографиями не указывалось»,— подчеркнули в суде.

Господин Маматов настаивал на том, что при публикации фотографий его целью ответчика было не извлечение прибыли, а «привлечение общественного внимания к попытке создания за счет бюджетных средств интернет-телевидения “Малина”», когда свыше 20 млн руб. бюджетных средств «были потрачены впустую». Он также указал на публичность госпожи Чебыкиной. Однако суды пришли к выводу, что оспариваемые фотографии не связаны с политической и общественной деятельностью госпожи Чебыкиной, а касаются ее частной жизни, и целью их использования было «удовлетворение обывательского интереса к частной жизни гражданина».

Платон Маматов пояснил, что фотографии Ольги Чебыкиной находились в открытом доступе в Instagram. «Я полагаю, что некоммерческое использование находящихся в открытом доступе изображений — это нормальная практика. Ольга Юрьевна же считает, что ее снимки бесплатно публиковать нельзя»,— отметил Платон Маматов.

В справке Instagram сообщается, что другие пользователи могут «скачивать, делать снимки экрана или репост» размещенного пользователем контента. «Люди также могут использовать наши продукты, чтобы создавать контент о вас и делиться им с выбранной ими аудиторией»,— уточняется там. Управляющий партнер юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков отметил, что пользовательские соглашения соцсетей предусматривают условия для обеспечения легальности функционирования самого сервиса — возможность репостов: «Facebook даже закладывает отчуждение прав на фото у пользователя в момент его загрузки». Однако, признается он, в российской судебной практике нет примеров, когда суд использовал условия пользовательского соглашения как основание для решения. «Использование изображений гражданина четко урегулировано в Гражданском кодексе РФ. Там прописано, что если такие изображения размещаются в сети, то суд удовлетворяет иск о запрете их использования»,— пояснил господин Дедков.

Анна Лапина