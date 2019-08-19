«Ленавтодор» обратился в полицию из-за самовольного расширения и загрязнения участка трассы в Ленобласти

ГКУ «Ленавтодор» обратился в правоохранительные органы Сланцевского района Ленинградской области по факту самовольного расширения съезда и загрязнения участка трассы «Сланцы – Втроя».

Как сообщили в дорожном ведомстве, арендатор земельного участка ООО «Гефес», на котором расположена лесопилка, засыпал водоотводную канаву и превратил действующий съезд в утрамбованный плацдарм на месте полосы отвода, на котором легко умещаются одновременно два КАМАЗа. Учитывая то, что он засыпан влажной землей, большегрузы на колесах выносят на проезжую часть грязь, которая может стать одной из причин аварий, пояснили в «Ленавтодоре».

Ранее сообщалось, что подобное нарушение на дороге «Форт "Красная Горка" – Коваши – Сосновый Бор» в Ломоносовском районе допустили владельцы карьера «Залесье». По предписанию «Ленавтодора» им пришлось приводить съезд к первоначальным параметрам, разрыв половину незаконной дороги.

“Ъ-СПб” писал, что ФАС поставила повторно провести объявленные «Ленавтодором» конкурсы на ремонт региональных автодорог в разных районах Ленобласти на общую сумму почти в 973,2 млн рублей.