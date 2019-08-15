«Ленавтодор» возвращается на старые маршруты

Комитет государственного заказа Ленобласти повторно объявил аукционы на выбор компаний, которые займутся восстановлением автодорог регионального значения в Киришском, Волосовском, Волховском, Тосненском, Кингисеппском, Бокситогорском и Гатчинском районах. Общая сумма семи лотов составляет почти 973,2 млн рублей. Летом этого года заказчик — ГКУ «Ленавтодор» — уже проводил эти конкурсы, но Федеральная антимонопольная служба определила провести их заново.

Как следует из информации на сайте госзакупок, победителям конкурсов надо устранить деформации и повреждения покрытий, а также восстановить поперечный профиль и покрытия переходного типа на дорогах регионального значения в семи районах Ленобласти. В частности, стоимость госконтракта на проведение работ в Киришском районе оценивается в 100,5 млн рублей, в Волосовском — 105,5 млн рублей, Волховском — 196,5 млн рублей, Тосненском — 100,3 млн рублей, Бокситогорском — 156,9 млн рублей, Гатчинском — 138,8 млн рублей, Кингисеппском — 174,6 млн рублей. Работы надо завершить до 20 октября этого года. Работы будут проводиться за счет регионального бюджета.

ГКУ «Ленавтодор» уже объявляло эти аукционы в конце июня этого года, и по каждому из лотов конкурсная комиссия рассмотрела по единственной заявке. Так, на дорогах в Киришском районе планировало работать АО «ПО "Возрождение"», Волосовском — ООО «Дорстройинжиниринг», Тосненском — ООО «Стройком», Бокситогорском — ООО «Ленавтотранс», Гатчинском — ООО «ДАФ», Волховском — «АБЗ-Дорстрой», Кингисеппском — ООО «Нордстройтранс». Однако несколько компаний подали в УФАС Ленобласти жалобы на действия заказчика при проведении аукциона. Как следует из заявления ООО «СЗИ-Комплекс», «Ленавтодор» нарушил требования 44-ФЗ «О контрактной системе» и права заявителей. Большинство претензий касалось состава используемых материалов, установки временных технических средств организации дорожного движения и пр. С жалобами в антимонопольное ведомство обращались также ООО «Вектор» и ООО «Вента-Строй». В итоге УФАС постановило отменить протоколы, составленные в ходе проведения закупок, внести изменения в документацию и провести аукционы заново. Теперь они намечены на 20 августа.

Объем дорожного фонда Ленобласти на 2019 год составляет 10,2 млрд рублей (2018 год — 8,9 млрд рублей, 2017 год — 9,5 млрд рублей). На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) из областной казны на текущий год предусмотрено более 1 млрд рублей. Адресная программа ремонтов дорог Ленобласти в рамках БКАД включает 18 участков областных трасс в 13 районах.

Ольга Кантемирова