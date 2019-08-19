ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы. Тестирование будет проходить в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве.

Во время покупки кассир будет вводить сумму к оплате на кассовом аппарате, банк будет передавать эти данные в Национальную систему платежных карт (НСПК), которая генерирует уникальный QR-код. «Клиент через мобильное приложение своего банка, подключенного к системе СБП, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счет ритейлера»,— говорится в сообщении группы, поступившем в “Ъ”.

После завершения тестирования компания и банк планируют масштабировать систему быстрых платежей на все магазины «М.Видео» и «Эльдорадо». По оценкам, доля быстрых платежей в обороте компании через год может достигнуть 4%.

«Распространение новых платежных инструментов, в том числе быстрых платежей, позитивно скажется на всем рынке. Покупатели смогут выбрать удобное для них решение, а ритейлеры — сократить издержки за счет более низкой тарифной ставки по сравнению с классическим эквайрингом и предложить клиентам выгодные условия и дополнительные бонусы»,— приводятся в сообщении слова финдиректора группы Екатерины Соколовой. начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Александр Боциев отметил, что такое решение банк может предложить другим компаниям, заинтересованным в снижении эквайринговой комиссии.

Напомним, ЦБ дал банкам еще месяц на подключение к СБП. Изначально регулятор установил крайним сроком сентябрь, но позднее решил дать банкам еще месяц. Решение регулятора может быть связано с тем, что Сбербанк не успевал стать членом СБП к сентябрю. Как писал “Ъ”, банк ведет переговоры с ЦБ о подключении к системе и пытается получить особые условия. В частности, он хотел установить комиссию за перевод в банк и из банка в размере 1%.

Об отсрочке даты подключения к системе — в публикации “Ъ” «СБП сдвинется на месяц».